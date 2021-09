Nos 4 recettes préférées de gâteaux sans œufs

Voici nos meilleures recettes de gâteaux que vous pouvez réaliser sans utiliser d’œufs. Attention, vous risquez de devenir accro !

Qui a dit qu’il fallait forcément casser des œufs pour faire un bon gâteau ? Qu’on soit intolérante, allergique, végan ou simplement curieuse, voici quelques recettes qui prouveront au monde entier qu’on peut faire des merveilles, tout en laissant les poules tranquilles.

Un gâteau sans œufs aux yaourts et aux amandes

Pour réaliser ce dessert que je fais à peu près toutes les semaines (ce qui explique peut-être le fait que mes fesses fassent la taille de la Sibérie), vous aurez besoin de :

2 yaourts nature bio⁠

3 pots à yaourt de farine complète⁠

1 pot à yaourt de sucre non raffiné⁠

½ pot d’huile végétale⁠

1 sachet de levure chimique⁠

1 sachet de sucre vanillé⁠

20g d’amandes effilées⁠

1 pincée de sel⁠

Il faut vider en preum’s les yaourts dans un saladier, et vous pourrez réutiliser ensuite les pots pour mesurer ce qu’il vous reste d’ingrédients. Vous touillez, vous touillez, vous beurrez le fond d’un moule, vous versez votre préparation, vous ajoutez les amandes sur le dessus et hop, au four pendant 30 minutes à 180 °C. Si vous voulez rendre ce gâteau végan, vous pouvez aussi remplacer les yaourts au lait de vache par des yaourts au lait végétal.

Un gâteau au chocolat sans œufs

Et oui, faire un gâteau au chocolat sans œufs, c’est possible et c’est hyper bon. Pour cela, vous aurez besoin de :

2 yaourts nature

2 pots de farine

1 pot de poudre d’amande

1 pot de sucre

50g de beurre fondu, ou 1/2 pot d’huile végétale

2 cuillères à soupe de chocolat en poudre non sucré (ou plus, selon vos goûts)

Il faut vider les yaourts dans un saladier et les conserver, pour qu’ils vous servent de mesure pour les autres ingrédients. Vous ajoutez tout ce qu’il reste, vous touillez, vous beurrez le fond d’un moule et c’est parti, au four pendant 30 min (ou un peu moins, si vous voulez qu’il soit plus fondant), à 180 °C. Comme pour le gâteau aux yaourts et aux amandes, vous pouvez adapter cette recette pour qu’elle soit végan, en remplaçant le yaourt au lait animal par du lait végétal.

Des fondants aux fraises et aux amandes, sans œufs

Alors très personnellement je ne l’ai pas encore testée celle-ci, mais je sens que ça ne va pas être le cas bien longtemps. J’imagine qu’on peut même remplacer les fraises par d’autres fruits comme des pommes ou des poires, ça peut vraiment être pas mal. Vous me direz dans les commentaires si vous l’avez testée ? Ça a l’air trop bon. Pour la réaliser, vous aurez besoin de :

70g de farine

40g de poudre d’amandes

25g de purée d’amandes

15cl de lait

1/2 sachet de levure

des fruits (fraises, pommes, poires, kiwi, à couper en petits morceaux)

quelques cuillères à café de sucre, en fonction de votre gout

Il faut d’abord mélanger les ingrédients secs ensemble, puis ajouter progressivement les autres ingrédients sauf les fruits. Ensuite, il faut ajouter les fraises, remplir des petits moules, et mettre au four à 180°C pendant 20min, puis à 160°C pendant 10min.

Un banana bread marbré au chocolat sans œufs

Le petit dernier pour la route, mais certainement pas le moins bon : le banana bread au chocolat.

Pour réaliser ce délicieux cake sucré, il vous faudra :

200g de farine

30g de fécule de maïs ou pomme de terre

75g de sucre

1 sachet de sucre vanillé

1 sachet de levure chimique

50g de beurre

3 bananes bien mures

environ 150 ml de lait

70g de chocolat au lait ou chocolat noir

Il faut d’abord faire fondre le chocolat et le beurre ensemble, puis mélanger les ingrédients secs dans un saladier à part. Dans ce même saladier, vous ajoutez les bananes écrasées, puis le lait. Vous ajoutez ensuite une partie de ce mélange dans le bol où se trouve votre chocolat fondu. Maintenant que vos deux saladiers sont prêts, vous beurrez un moule, et vous ajoutez une couche sans chocolat, puis une couche avec chocolat, en alternance. Jusqu’à ce que vous n’en ayez plus. Et hop, au four pendant 40 minutes à 180 °C.

J’espère que ces recettes vous auront donné envie, et n’hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires !

Crédit photo image de une : Alexander Dummer