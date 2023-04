Comment se faire plaisir avec un œuf vibrant ?

Et si vous partiez à la conquête de sensations incroyables avec des œufs pas comme les autres ? Madmoizelle vous explique quels sont les cinq pouvoirs des œufs vibrants avec une sélection AMORELIE, pour des nuits toujours plus chaudes.

Quand nous voulons nous faire plaisir seule ou en couple, nous avons parfois tendance à chercher le moyen de pimenter les choses. Et pour ça, il y a bien un petit objet qui peut aussi bien convenir à une masturbation en solo qu’avec son partenaire : l’œuf vibrant.

De petite taille et simple d’utilisation, il est le sextoy en vogue ces dernières années. Mais quels sont ses vrais pouvoirs ? Croyez-nous, il en a plus d’un. Et c’est en se baladant chez AMORELIE que nous avons découvert toutes les vertus incroyables de ces petits jouets.



Madmoizelle a trouvé cinq usages de l’œuf vibrant pour vous faire plaisir et bien plus encore. De la stimulation vaginale au renforcement musculaire (pas de sport, promis) l’œuf vibrant vous propulsera au septième ciel.

L’œuf pour vibrer de plaisir à distance

Oeuf vibrant AMORELIE – Modèle Whirl rouge // Source : AMORELIE

Imaginez-vous en week-end entre amis à trinquer pour les 30 ans de votre meilleure copine. Soudain, vous ressentez une petite vibration provenant de votre vagin qui vous excite en deux secondes. Vous ne devez rien montrer, vos amis pourraient se poser des questions. Vous jetez un œil sous la table, et vous voyez votre partenaire, le doigt sur le bouton de la télécommande de l’œuf.

Whirl œuf vibrant rouge — AMORELIE Joy — 34,90 €

Excitant, non ? Certains œufs vibrants sont équipés d’une télécommande Bluetooth ou qui fonctionne grâce aux ondes radio comme le Whirl. À utiliser seule ou avec votre partenaire, mettez-vous en danger pour une expérience insolite.

Un œuf pour provoquer des sensations sur tout le corps

Qui dit œuf vibrant, dit stimulation vaginale. Mais, saviez-vous que vous pouviez aussi jouir par les seins ? Et même de n’importe quelle autre zone érogène. Chacune à sa manière d’atteindre l’orgasme, rien n’est figé, tout dépend de votre corps !

Oh To Go œuf vibrant Mint — AMORELIE — 79,90 €

L’œuf vibrant vous permettra de découvrir toutes les zones, parfois surprenantes qui vous mènent tout droit vers l’orgasme. Mamelons, grandes lèvres, clitoris… c’est selon vos envies, vous n’avez plus qu’à tester !

Modèle Oh To Go // Source : AMORELIE

Un œuf pour stimuler sa verge, on dit oui !

Tenga Egg Lovers // Source : AMORELIE

L’œuf vibrant est bien souvent utilisé pour une stimulation vaginale impeccable. Mais saviez-vous qu’il existait aussi une version pour les personnes détentrices d’un pénis ? Il est tout à fait possible de rajouter un petit objet pour une masturbation en solo pas ordinaire.

Masturbateur Tenga Egg Lovers — AMORELIE — 7,99 €

Les différentes textures à l’intérieur de l’œuf vous offrent des sensations uniques en faisant simplement des mouvements de va-et-vient. À usage unique, vous pouvez bien sûr l’utiliser seul, ou partager un moment avec votre partenaire.

En avril, profitez de 20 % de réduction sur tout le site AMORELIE Madmoizelle vous offre un code promo chez AMORELIE pour que vous puissiez enfin tester tous les bienfaits de ces incroyables petits œufs. Une belle occasion de prolonger Pâques, non ? Avec le code MAD20 bénéficiez de 20 % de réduction (sauf produits en promotion)

Un œuf pour un orgasme à très longue distance

Modèle Ella Neo // Source : AMORELIE

Vous êtes à Londres et votre partenaire au Brésil ? Optez pour un œuf connecté, que vous pouvez utiliser avec une application. Un petit texto à l’être aimé et c’est parti pour partager un moment intime, même à distance.

Ella Neo Rouge — AMORELIE — 79,90 €

Vous pensiez que c’était le seul avantage ? Ces œufs sont tout aussi incroyables, car les applications connectées vous permettent de créer vos propres vibrations. Il est temps de vous faire plaisir comme vous en avez envie, et de maintenir la flamme avec celui ou celle que vous aimez.

Découvrez tous les vibromasseurs de la marque AMORELIE à utiliser avec une application

Un œuf pour remuscler son périnée et un maximum de plaisir

Œuf Yoni // Source : AMORELIE

Peu le savent, mais renforcer son périnée n’est pas réservé uniquement aux femmes qui viennent d’accoucher pour éviter une descente d’organes. Ou pour celles qui veulent prévenir des risques d’incontinences liés à l’âge. Vous pouvez aussi renforcer vos muscles pelviens pour une meilleure sensibilité vaginale et des orgasmes plus intenses. Le tout, c’est de faire en sorte que son périnée soit aussi tonique que votre cocktail au gin.

Œuf Yoni – Taille M – Quartz Rose — AMORELIE — 26,99 €

Et pour cela, rien de mieux qu’un petit œuf en pierre précieuse, peu importe les raisons pour lesquelles vous voulez renforcer votre périnée. Utilisez-le en mouvement, les muscles se resserreront autour de l’œuf en alternant des mouvements de contraction et de relâchement. Vous savez quoi faire la prochaine fois que vous vous rendez chez votre banquier !

Madmoizelle en est convaincue, vous avez maintenant trouvé une bonne raison d’utiliser un œuf vibrant. Et n’oubliez pas, chacun de ces œufs et à utiliser avec un lubrifiant à base d’eau pour ne pas l’abîmer. Surtout, nettoyez bien votre sextoy avant et après utilisation, l’hygiène avant tout !