Et si on se masturbait debout, pour changer ?

La branlette debout serait-elle le secret d’un plaisir décuplé, qu’on ait un pénis ou un clitoris ? Focus sur une façon de se masturber peut-être un peu trop souvent ignorée.

Elle jouait du clito debout, c’est peut-être un détail pour vous… Voilà, comme ça vous l’avez dans la tête, en guise de bande-son pour explorer le sujet du jour : la masturbation debout, loin du confort de notre lit, d’un bord de canapé ou d’une baignoire bien chaude.

Faut-il être un peu moins à l’aise pour jouir un peu plus fort ? That is the question.

Se masturber debout, pourquoi donc ?

Le toujours passionnant MEL Magazine consacre tout un article au sujet de la masturbation debout, se demandant si nous devrions tous et toutes nous toucher la nouille fièrement campées sur nos deux pieds.

Citant les sexologues Joseph Kramer (et son porn yoga — différentes positions pour se masturber, avec ou sans pornographie) et Carol Queen (autrice notamment d’un guide pour découvrir le plaisir en solitaire), l’article donne également la parole à la créatrice de contenu pour adultes Valentina Bellucci, qui a découvert cette façon de se faire du bien… pendant sa grossesse !

« “La masturbation debout, c’est quelque chose que j’ai découvert de façon totalement accidentelle ” : quand elle était enceinte, ce n’était pas confortable pour elle d’être allongée, mais même après son accouchement, Bellucci a continué à intégrer la masturbation debout dans ses contenus. »

« J’étais surprise de découvrir à quel point les sensations sont différentes quand on se masturbe dans cette position », ajoute la créatrice présente sur OnlyFans. Différentes, certes… mais sont-elles plus agréables ?

Se masturber debout pour plus de plaisir ?

Sur Reddit, les utilisateurs masculins du sous-forum AskMen ont été invités à répondre à la question : « pouvez-vous vous masturber debout ? » et je suis au regret de vous annoncer que cet échantillon (très peu représentatif de la moindre réalité sociologique, hein) n’est pas dithyrambique.

Quelques internautes trouvent que c’est « sympa », le font couramment — sous la douche notamment — voire préfèrent cette position à toute autre, mais de nombreux autres semblent trouver la chose inconfortable. La réponse la mieux votée dit quand même :

« Je peux le faire, mais je finis toujours accroupi comme un personnage de Dragon Ball Z qui recharge ses pouvoirs. »

Sexy.

Quant à la masturbation debout pour les femmes et plus généralement les personnes munies d’un clitoris, laissez-moi vous dire que Google étant l’entreprise d’un monde patriarcal, eh bien j’ai trouvé énormément de contenus pornographiques mettant la chose en scène, mais très peu d’articles ou d’échanges sérieux autour du plaisir que la pratique peut générer.

Aussi rendrai-je donc le micro à Valentina Bellucci, toujours chez MEL Magazine, qui explique : « bouger m’a aidée à déconnecter mon cerveau et à me concentrer sur le plaisir ».

Et c’est peut-être cela, plus que la position debout, qu’il faut retenir de tout ça…

Se masturber debout, assise, allongée, mais différemment

La plupart des gens ont des habitudes de plaisir solitaire — que ce soit en se frottant à un coussin, en lançant systématiquement un porno, en sortant le même sextoy clitoridien, en serrant fort son pénis façon death grip… Nous avons nos petits rituels et, pour beaucoup d’entre nous, nous n’y dérogeons que rarement.

Interrogé par ABC, le sexothérapeute Chris Fox explique pourquoi il recommande à chacun et chacune de mettre un peu de nouveauté dans leur routine masturbatoire :

« Nos corps changent, deviennent plus grands, plus gros, plus minces, plus musclés, plus poilus… et si nos corps changent, nos parties génitales aussi changent. Nous ne faisons pas du sport à 30, 40, 50 ou 60 ans comme nous en faisions à 20 ans, alors pourquoi nous masturbons-nous de la même façon ? »

Pour « se concentrer sur le plaisir », comme le dit Valentina Bellucci, on peut se surprendre avec des pratiques différentes, des rythmes et des sensations inédites qui intéresseront davantage notre cerveau que la classico branlette sur le ventre qu’on s’offre tous les jours depuis 30 ans. (Quoi ? Hein ? Non. Peut-être. Qui ? Moi ? Vous ne le saurez jamais.)

Tenter la masturbation en pleine conscience, donner leur chance à des contenus excitants originaux comme le porno audio, vous explorer dans un bain chaud, changer de position — pour, par exemple, vous mettre debout… les idées pour sortir un poil de votre routine ne manquent pas.

Plus qu’une position magique décuplant l’orgasme, c’est la diversité des pratiques, le renouveau et l’exploration de sensations inédites ou oubliées qui pourrait pimper vos séances de branlette.

Alors tentez la masturbation debout si ça vous inspire, avec précaution : n’allez pas vous casser la binette et faire de votre délicieuse petite mort une tragique mort tout court !

À lire aussi : Ma nouvelle position préférée pour me faire doigter

Crédit de une : Jeremy Bishop / Unsplash