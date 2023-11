Vous n’avez jamais eu l’occasion de tester l’anal ? Pourquoi ne pas tester avec un sextoy !

Passer par-derrière vous a toujours intriguée, mais vous n’avez jamais osé sauter le pas ? Voici quelques tips pour vous permettre d’appréhender cette pratique plus sereinement avec un sextoy.

Plaisir, orgasme, excitation et masturbation sont des désirs qui peuvent mener à de nouvelles expériences sexuelles, comme la pratique anale. Pas toujours évident de savoir comment s’y prendre ni d’être à l’aise la première fois. Confiance, patience et détente sont la combinaison ultime pour un délicieux moment de plaisir.

Terminé les complexes, le temps est venu de se libérer et de laisser les orgasmes s’exprimer. Sous la douche, au lit, seul•e ou à plusieurs, avec pour seule motivation le désir d’explorer son corps en toute sérénité.

Pas toujours facile ? C’est pourquoi la marque suédoise LELO développe des objets de désir aux technologies innovantes et au design attirant, pour tous•tes. Soraya Beads en est un bel exemple : un vibromasseur anal avec des perles qui vous emmènent avec douceur vers de nouvelles sensations. Idéal pour une première fois, il saura aussi vous convaincre par son prix réduit de 5 % avec le code promo Madmoizelle.

Retrouvez le Soraya Beads en promotion pendant le Black Friday

Grâce au code promo MADMOIZELLE5 , profitez d’une réduction de 5 % supplémentaire et cumulable sur tous les produits LELO pendant le Black Friday et même après !

Une première expérience avec le sextoy Soraya Beads

Quel effet ça fait ? C’est la question que beaucoup se posent avant une première fois. Rassurez-vous, si c’est bien fait, ce premier essai vous donnera envie de recommencer. La clé est d’y aller tout en douceur sans se précipiter, et pour ça, le vibromasseur anal Soraya Beads est votre meilleur allié.

Grâce à son ergonomie, le nouveau jouet de la marque LELO offre une expérience sensuelle des plus confortables. Prenez le temps de le toucher, de vous caresser et peut-être même d’essayer avec un doigt avant de l’utiliser. Ses quatre perles de tailles différentes sont parfaites pour découvrir le sexe anal à son rythme.

Pendant le Black Friday faites-vous plaisir avec Lelo Si l’idée d’explorer l’anal ou de trouver de nouvelles sources plaisir vous intrigue, pendant le Black Friday, Lelo propose de belles réductions.

Et pour vous offrir une expérience pleinement satisfaisante voici un petit code promo pour vous permettre de succomber à n’importe quel trésor dédié à votre plaisir. Profitez de -5% supplémentaire sur tout le site avec le code MADMOIZELLE5

L’avantage du Soraya Beads est sa texture douce en silicone qui permet une pénétration enivrante et un nettoyage facile. Malgré tout, pour plus de facilité et de confort, le lubrifiant est tout indiqué lors de l’utilisation d’un plug anal. Pour ne rien vous cacher, il est possible de découvrir des résidus désagréables, même avec une hygiène irréprochable. Pas de panique, c’est tout à fait normal.

Que vous soyez seul•e ou en duo, le principe reste le même, être à l’aise, se détendre et laisser l’orgasme monter. Si vous êtes à cheval sur l’hygiène, vous pouvez envisager un bon bain chaud, une douche savonneuse ou un lavement pour les plus anxieuses afin de profiter pleinement du moment. Alors, prêt•e à décoller en direction du plaisir ?

Le Soraya Beads, un vibromasseur unisexe anal // Source : LELO

Essayez le Soraya Beads, disponible à prix réduit pendant le Black Friday

La stimulation anale avec un sextoy réserve de merveilleuses surprises

Du plaisir ! Voilà l’unique risque à accepter lors de l’utilisation d’un chapelet anal. Sachez que l’anus est composé de multiples terminaisons nerveuses reliées à la prostate pour les hommes et au clitoris pour les femmes. Nul besoin d’aller très profond pour stimuler ces zones érogènes. Il suffit de glisser les billes de votre sextoy anal l’une après l’autre selon vos envies et vos sensations.

La technologie innovante du plug anal vibrant Soraya Beads offre huit modes de plaisir puissants, un concept unique qui apporte une stimulation tout en douceur, idéale pour les débutant•e•s. Le vibromasseur anal LELO s’adapte à toutes vos envies grâce à un bouton magique qui déclenche d’incroyables vibrations orgasmiques tout au long de la masturbation.

Une fois que vous aurez pris vos marques, pour titiller vos sens, n’hésitez pas à tester plusieurs positions afin de trouver celle qui vous contentera le mieux. En effet, que vous soyez seul•e ou accompagné•e, parfois tout est une question d’inclinaison.

Vibrez d’un plaisir nouveau avec le dernier vibromasseur anal de la marque LELO

Grâce au code promo MADMOIZELLE5 , profitez d’une réduction de 5% supplémentaire et cumulable sur tous les produits LELO pendant le Black Friday et même après !

Le Soraya Beads, un vibromasseur unisexe anal // Source : LELO

L’expérience anale permet d’explorer sa sexualité. Forte intensité ou vibration modérée, vous saurez vite comment vous combler une fois que vous aurez essayé… Et recommencé. La pratique est idéale pour connaître son corps et ses désirs, surtout accompagnée d’un vibromasseur anal que vous contrôlez jusqu’à lâcher prise dans un hurlement de plaisir.