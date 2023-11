Élégants, hypoallergéniques et stylés : voici 7 bijoux Zag à ne pas rater pendant le Black Friday 2023

Quand élégance et simplicité se mêlent, vous obtenez le combo parfait. C’est justement le crédo de Zag, le célèbre bijoutier. Découvrez sans plus attendre ses meilleurs bijoux en promotion pendant le Black Friday!

Fini le maximalisme et place au minimalisme : le Quiet Luxury, comprenez le luxe discret, qui semble s’être fait une place de choix dans notre dressing. Au programme, des vêtements simples et élégants, un brin passe-partout peut-être. Mais là où ça devient intéressant, c’est que vous pouvez jouer sur les accessoires, et en particulier les bijoux, pour rehausser ces looks très sages.

Et pour cela, rien de mieux que les créations raffinées de Zag. Vous avez de la chance, la marque propose en plus une offre immanquable pour le Black Friday. Avec le code BFZAG, bénéficiez de -15 % dès 100 € d’achats. Alors foncez !

Au-delà de leur design vraiment chic, l’atout des bijoux made in Zag, c’est bien leur matériau de fabrication, dans un acier inoxydable, le 316 L. En plus de conserver son éclat vraiment longtemps, et ça on adore, il est hypoallergénique.

Avis à celles qui ont la peau sensible, pas besoin donc de passer votre chemin comme c’est trop souvent le cas. Un dilemme se pose par contre, faire son choix parmi les nombreux modèles disponibles sur le site de bijoux. Heureusement, nous vous avons dégoté des petites pépites qu’il ne vous reste plus qu’à découvrir. Ne nous remerciez pas !

Des bracelets en jonc Zag discrets et élégants à accumuler

C’est un indémodable côté bijoux. Les bracelets en jonc apportent instantanément un supplément d’élégance à celle qui les adopte. En été avec une belle robe fluide blanche ou l’hiver par-dessus un col roulé, ils se portent avec tout.

L’astuce ? Jouez sur l’accumulation avec plusieurs modèles à votre poignet. Chic et simple, le bracelet jonc Wafa se dore à l’or fin pour briller de mille feux. Sa forme 3D très arrondie lui donne un aspect à la fois distingué et précieux, le duo ultime. L’ouverture aimantée permet en plus de l’enfiler vraiment facilement.

Bracelet Jonc Wafa – Source : Zag Bijoux

Pour habiller encore plus votre tenue, associez-le au bracelet jonc Tessa. Moins épais, il se porte avec une vraie facilité que vous soyez au travail, en soirée, ou en pleine session shopping. Doré lui aussi à l’or fin, il s’ouvre à l’aide d’un bouton pression. Les deux modèles sont dans tous les cas des basiques que vous pourrez conserver de nombreuses années.

Bracelet Jonc Tessa – source : Zag Bijoux

Des boucles d’oreilles accessibles en acier inoxydable doré

Comme on n’a jamais trop de bijoux, rien de tel que d’ajouter des boucles d’oreilles à sa collection. Là encore, le mot d’ordre est l’élégance. L’élégance oui, mais avec une touche de wow qui finalise en beauté un look tout en sobriété.

Oubliez la traditionnelle paire de boucles que l’on enfile à chaque oreille. Pour être au top de la tendance, on dépareille et on accumule. On veut que nos bijoux se voient ! Et les boucles d’oreilles Vaiana sont sans conteste une paire idéale pour y parvenir. Dorées à l’or fin, ces créoles ont une particularité. Elles ne forment pas un cercle mais bien un demi-cercle pour un côté atypique ultra recherché. Leur diamètre de 15 mm les rend bien visibles sans trop en faire.

Boucles d’oreilles Vaiana – source : Zag Bijoux

Si vous préférez les bijoux plus en relief, foncez vers les boucles d’oreilles Chantal. Leur forme bien ronde accentue l’éclat de leur dorure à l’or fin. À l’image de piercings XXL, elles ne demandent qu’une chose : s’associer à d’autres créoles, comme les boucles d’oreilles Cecilia.

Boucles d’oreilles Chantal – Source : Zag Bijoux

Plus larges que les Chantal, elles prennent la forme de demi-lunes qui auraient piqué au soleil sa couleur dorée. Une paire qui peut se porter au premier trou d’oreille et devenir le pendant, c’est le cas de le dire, des boucles d’oreilles en acier doré Elea. Ces créoles épaisses se transforment en sphère presque complète. Mais ne vous inquiétez pas, votre lobe d’oreille n’en sera pas dérangé pour autant, vous serez étonnée par la légèreté de ces boucles, et on dit merci pour ça.

Celles qui osent devraient sinon craquer pour les boucles d’oreilles Emmy. Oubliez les créoles et dites bonjour aux gouttes d’eau étincelantes. Enfin des larmes qui valent le coup ! Portées d’un seul et même côté, elles subliment vos oreilles avec leur acier doré qui les rend tout de suite plus chics.

Boucles d’oreilles Emmy – Source : Zag Bijoux

Et si vous pensez que vous devez vider votre compte épargne pour vous les procurer, détrompez-vous. Avec leurs prix allant de 45 € à 49 €, vous pouvez largement vous faire plaisir. Alors lesquels de ces bijoux Zag font le plus battre votre cœur ?