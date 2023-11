Cette brosse soufflante star de TikTok est en promo pour le Black Friday

L’une des brosses soufflantes les plus populaires du marché voit son prix diminuer pour le Black Friday. Et si sa réputation n’est plus à faire, c’est parce qu’elle a plein de qualités.

Si vous êtes un habitué de TikTok, vous avez probablement vu cette brosse coiffante et volumisante apparaître plus d’une centaine de fois dans votre feed. Imaginée par la marque Revlon, cet outil permet à la fois de lisser les cheveux, d’apporter du volume mais aussi de créer de jolies ondulations. Un outil multitâches dont on vous parlait déjà dans notre guide listant les meilleures brosses soufflantes et dont le prix tout doux risque fort de vous donner envie de l’acheter…

Un outil qui a fait ses preuves

S’il est vrai que sa taille et son allure rétro peuvent en questionner plus d’un, sous ce look discutable se cache l’un des meilleurs rapports qualité/prix de sa génération. Deux-en-un, elle sèche le cheveu tout en le coiffant ce qui permet d’éviter d’utiliser de multiples appareils chauffants pouvant abîmer la fibre capillaire. Grâce à des petits picots en nylon et de poils de sangliers, elle démêle les noeuds, retire les frisottis grâce à sa technologie ionique tourmaline et apporte du volume dès la racine.

Vous avez les cheveux plutôt fins et avez du mal à obtenir un brushing à la vois volumineux et glamour ? Cette brosse est faite pour vous !

@ashleylamarca Replying to @lujain from CURLY to blown out ✨ all products are on my amazon storefront! #hair #hairstyle #hairtutorial #hairtok #revlon #revlonhairdryerbrush ♬ Chill Vibes – Tollan Kim Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un outil très souvent mal utilisé

Si cette brosse a très bonne réputation, il est important de savoir bien l’utiliser (comme toutes les brosses soufflantes) pour ne pas s’arracher les cheveux ou abîmer la fibre. Par conséquent, il faut la manipuler avec douceur ! Lorsque les longueurs résistent, ne tirez pas jusqu’à ce que les cheveux cassent. Déroulez simplement la brosse et recommencez votre geste. De cette manière, vous obtiendrez le brushing de vos rêves, avec un maximum de brillance.

Shoppez la brosse coiffante Revlon

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.