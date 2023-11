Black Friday : craquez pour ce kit de manucure green Manucurist en promo

Les réductions Black Friday continuent de pleuvoir et heureusement pour nous, la planète beauté n’est pas épargnée. Dernière promotion en vue ? Le kit de manucure de semi-permanent green signé Manucurist.

Vous vous rendez au salon tous les mois pour transformer vos ongles et ça vous coûte une petite fortune ? Et si on vous disait qu’il était possible de faire venir le nail bar jusqu’à vous. Comment ? Grâce au kit de pose et dépose Green Flash de la marque Manucurist.

Conçu spécialement pour rendre le rituel du semi-permanent plus accessible, ce coffret contient tout ce qu’il faut pour sublimer vos ongles :

Un vernis base de 15ml

Un top coat de 15ml

Vernis colorés Hortencia 15ml et Red Cherry 15ml

Lampe LED 24W

Dissolvant 100ml

5 pinces de retrait

Du semi qui n’est pas nocif pour la santé

De nombreuses formules de semi-permanent disponibles sur le marché, ont la particularité de contenir des solvants nocifs pour la santé. Chez Manucurist, les vernis sont formulés à partir d’ingrédients bio-sourcés, vegan et made in France. Grâce à de grosses molécules, ces vernis créent une faible réactivité et, contrairement aux vernis classiques, ne pénètrent pas dans la peau. Non volatiles, ils ne créent ni irritation, ni asthme et last but not least : ils se retirent sans avoir à utiliser d’acétone…

L’occasion de se faire ses propres manucures à la maison

Aller au salon tous les mois peut coûter une petite fortune, surtout lorsqu’on opte pour du nail art. Manucurist l’a très bien compris et propose ainsi un coffret, contenant tout le nécessaire pour une manucure semi-permanente classique. Vous souhaitez créer un petit effet chromé ou ajouter quelques dessins à votre pose ? La marque a pensé à tout et à créé une large gamme de couleurs de vernis Green Flash et ajoute à ses proposition des paillettes, des stickers et autres joyeusetés toutes disponibles sur son e-shop… L’occasion de s’amuser avec votre look et surtout de créer des designs dont seule vous avez la ref…

Shoppez le kit Manucurist

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.