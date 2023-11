Cette couleur de vernis tout droit sortie des années 2000 sera sur tous les ongles cet hiver

Matcha, café latte, framboise, marron… Ne manque-t-il pas aux couleurs tendances du moment une nuance plus épurée ? Il semblerait qu’on l’ait trouvé. Et elle ne va assurément pas plaire à tout le monde.

Cette saison, le blanc, le beige et le noir ne seront pas en tête de liste des couleurs les plus tendances. C’est plutôt le taupe, une nuance se situant entre le gris et le beige, qui va (ou pas) faire l’unanimité. Une prédiction affirmée sur la page Instagram du maquilleur de stars Tom Bachik et confirmée par la suite par Lara Royo, responsable marketing chez Mavala qui s’est confiée à Vogue France : « Cette saison, le gris brun remplacera le beige : c’est une teinte élégante mais assez discrète pour réaliser la manucure parfaite en toute occasion ».

Malheureusement, il faut savoir que cette couleur ne matche pas avec toutes les longueurs. Selon Lara, mieux vaut miser sur « des ongles courts, aux bouts droits et des extrémités arrondies » lorsqu’on veut opter pour cette tendance. Le risque si on porte le taupe sur des ongles long ? Rendre la couleur trop fade, et finir par s’en lasser bien trop vite.

Une nuance très tendance au début des années 2000

Si cette nuance complexe et particulière revient aujourd’hui, c’est évidemment pour une raison. Les années 2000 et ses tendances mode et beauté suscitant un grand intérêt de la part des plus jeunes, le retour de couleurs comme le taupe, ayant eu un impact important à cette époque est inévitable. Si vous êtes un peu frileux à l’idée de l’adopter, pas de panique, il existe des tas de moyens de la rendre plus moderne et pétillante. Voici quelques idées…

Shoppez votre vernis taupe

