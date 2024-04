Je suis journaliste beauté et voici les 3 produits Haus Labs by Lady Gaga que je recommande 

Il y a quelques semaines, Haus Labs, la marque de cosmétiques de Lady Gaga a (enfin) été lancée en France. J’ai eu la chance de pouvoir tester une poignée de ses produits et voici ceux qui, selon moi, changent vraiment la donne.

Quand on crée une marque de cosmétiques, il devient de plus en plus difficile de se démarquer des griffes déjà existantes, tant le choix est varié. Les formulations sont de plus en plus pointues, la liste des ingrédients affinée au maximum et les promesses sont (souvent) tenues car le consommateur est de mieux en mieux renseigné et exigeant. Mais Lady Gaga, dernière en date à avoir lancé sa marque, a mis le paquet afin de satisfaire les plus pointus d’entre nous.

J’ai eu l’occasion de tester quelques produits Haus Labs et j’ai eu 3 coups de coeur. Les voici.

La poudre illuminatrice à l’arnica fermentée

Pigmentée, lumineuse et facile à travailler au pinceau… La poudre illuminatrice Haus Labs n’a rien à envier aux autres. Appliquée sur la peau, elle rappelle un autre best-seller qui a récemment vu le jour : le Soft Peach Powder blush de Rare Beauty. Je l’ai particulièrement appréciée car elle est infusée d’ingrédients de soin capable d’améliorer le grain de peau tout en la magnifiant. Dotée de micro-perles, cet highlighter apporte l’éclat que l’on recherche toutes à l’arrivée du printemps.

Le correcteur à l’arnica fermentée

Le bon correcteur, celui qui couvre sans alourdir et qui laisse un effet glowy sans rendre la peau grasse, n’est pas simple à trouver. Ce produit Haus Labs est pourtant à la hauteur de mes attentes. Doté de pigments souples, il est très facile à travailler (afin d’obtenir la couvrance de son choix) et ne file pas dans les ridules de déshydratation. Très lumineux, il apporte de l’éclat tout en dissimulant rougeurs et imperfections. Le tout, sans assécher les zones fragiles du contour des yeux et du du nez. 10/10.

L’huile à lèvres

Cette huile à lèvres est aussi brillante qu’un gloss et aussi hydratante qu’un baume. Elle est également très agréable à porter. Parce qu’elle est à base de collagène vegan et d’huile de figue de barbarie, elle hydrate et nourrit les lèvres sans les assécher, ce qui est rare pour une huile à lèvres… Si vous cherchez votre prochain coup de cœur, vous le trouverez probablement dans ce produit.

