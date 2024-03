Je suis journaliste beauté et cet autobronzant corps est, selon moi, le meilleur du marché 

Les beaux jours arrivent ! Et si en sortant de l’hiver vous avez envie de vous donner de jolies couleurs sans avoir à vous exposer pour autant, un autobronzant sera votre meilleur allié… Encore faut-il trouver le bon. Et ça, c’est une autre paire de manches.

Trouver le bon autobronzant, c’est comme mettre la main sur l’anticernes ou le fond de teint parfait. Ça peut prendre des mois voire des années. Étant journaliste beauté, j’ai la chance de pouvoir tester de nombreux produits, qu’ils viennent de sortir ou soient de véritables best-sellers… Alors forcément, j’ai expérimenté moi-même le meilleur et le pire des autobronzants. De cette façon j’ai pu me faire une idée sur la formule qui, selon moi, coche toutes les cases. Et cette dernière n’est autre que celle du Sunny Honey de la marque Coco & Eve. Je vous explique pourquoi.

Une formule légère qui ne colle pas

Ce qui pose problème généralement avec les autobronzant, c’est leur côté collant, difficile à appliquer, qui met environs une demi-heure à pénétrer la peau. Dans ce cas-là, on finit par avoir la flemme d’en mettre, de peur de devoir se consacrer à cette tache pendant les 40 prochaines minutes de notre vie.

Avec la formule Sunny Honey, ce n’est pas le cas. Disposant d’une texture très légère, il s’applique facilement au gant, s’étale uniformément sur la peau et applique un voile sur l’épiderme. Après l’avoir essayé, j’ai évidemment chronométré le séchage et celui-ci n’a pris que 7 minutes environ à être entièrement sec. Détestant les autobronzants qui collent, j’ai bien évidemment été attentive à ce paramètre qui s’avère être un non sujet avec cette formule, ce qui est un gros plus si vous avez un niveau de patience équivalent à 0 comme moi.

0 effet orange sur la peau

Autre point important : le rendu sur la peau. Étant plutôt blanche de nature, le teint orange ne me va pas très bien. De plus, il offre souvent un effet peu naturel que je n’aime pas. Heureusement, la formule de l’autobronzant Sunny Honey m’a épargné cette problématique. Dotée d’une base grise-verte (qu’on voit clairement sur la peau avant de la rincer), cette dernière permet d’obtenir un hâle naturel (ne vous attendez pas à prendre 4 niveaux de bronzage au-dessus du vôtre dès la première utilisation). Si vous souhaitez avoir un résultat plus foncé sur votre peau, il faudra ré-appliquer la formule le lendemain afin d’obtenir le niveau de bronzage qui vous convient.

Un côté très hydratant qui fait toute la différence

Après le rinçage (plus vous gardez l’autobronzant sur vous plus il prend sur la peau), vous allez rapidement vous apercevoir que au delà du bronzage, votre peau sera joliment glowy. C’est normal ! Hydratante et riche en plantes et acides aminés, la formule de ce produit ne marque pas la déshydratation et offre même à la peau un niveau d’hydratation inégalée.

Une belle découverte à appliquer l’hiver comme l’été.

Découvrez l’autobronzant Sunny Honey de Coco & Eve