Ce fond de teint compact permet d’obtenir une peau mate et zéro défaut en un seul passage 

Trouver un fond de teint mat qui n’offre pas un effet platre sur la peau n’est pas une mission facile. Mais cette pépite beauté s’apprête à nous faire changer d’avis sur ce type de produit.

Autrefois, le fond de teint mat était tellement épais et dense que sa texture rendait son application sur la peau extrêmement fastidieuse. Heureusement, les temps ont changé et l’industrie cosmétique à travaillé d’arrache-pied afin de permettre à ce type de produit de s’alléger. L’un d’entre eux fait justement le buzz en ce moment sur TikTok. Son nom ? Le HD Skin Powder Foundation. Ce qui le rend particulièrement interessant ? Sa formule compacte mi poudrée mi crémeuse qui se glisse rapidement et facilement dans le sac. Mais ça n’est pas sa seule qualité…

Un fond de teint au rendu exceptionnel

Si des centaines de vidéos lui sont dédiées, c’est parce que ce fond de teint offre des effets surprenants sur la peau. Vendu avec une petite éponge permettant de l’appliquer facilement, il suffit de prélever un peu de matière et de l’appliquer directement sur l’épiderme pour constater que son niveau de couvrance est optimal sans pour autant étouffer la peau. Le tout, en un seul passage ! Si vous souhaitez couvrir une imperfection ou simplement unifier votre teint, c’est clairement LE produit qu’il vous faut ! Parfaitement mat, il permet de limiter les brillances et de flouter les pores pendant une durée de 24h, ce qui le rend d’autant plus interessant si on a la flemme d’effectuer des petites retouche tout au long de la journée.

@julia.iriss New Foundation “HD Skin Powder” 4Y70 ✨ Je tenais à reproduire de nouveau, cette vidéo, car je n’aime pas bâcler mon travail…Cette fois-ci, ce sera sous forme de “revue” : vidéo courte en musique 🤍. Ce nouveau fond existe en 38 teintes, parfait pour toutes les carnations et type de peaux (même pour les peaux grasses !!🥇). Il a pour but d’affiner le grain de peau et de flouter les pores, en garantissant un fini mat et naturel. Son petit format vous permet de l’emporter partout ! (voyage, rdv, pyjama party ect ✨) Votre nouveau meilleur ami pour l’été ! 😻 Alors ! Vous en pensez quoi les filles ? 💓 #focusonme #powderfoundation #make_up #makeupforever #hdskinpowder #revue #foryougirls ♬ son original – julia.iriss Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un fond de teint qui permet d’obtenir un résultat pile dans la tendance

Vous l’avez sûrement déjà remarqué : les tendances beauté s’inspirent en ce moment des années 2000-2010. Si obtenir une peau glowy était jusque-là le but absolu, les temps ont changé et c’est dorénavant le teint mat qui semble se positionner au top des tendances. Mais la plupart des gens voulant retourner au mat ont du mal à trouver LA formule légère mais couvrante qui saura élever leur mise en beauté. TikTok s’est donc chargé de cette mission et le hashtag #Hdskinmakeupforever contient des milliers de vidéos montrant le fond de teint en pleine action. Ce qui étonne le plus les personnes qui le testent ? Son efficacité immédiate contre les rougeurs et son côté mat qui ne laisse passer aucune brillance, même plusieurs heures après l’application.

De quoi donner grandement envie de le tester…

@iluvsarahiiii Say hello to @makeupforever #HDSkin Matte Velvet Powder Foundation! SUCH a beautiful, blurring formula that comes in 32 shades, with 4 shade families and 3 undertones available @sephora #MakeUpForEverPartner #FocusOnMe ♬ original sound – iluvsarahiiii Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez le HD Skin Powder Foundation de Make Up Forever

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.