Ce baume coloré fait un carton en Corée du Sud et on comprend pourquoi 

La Corée du sud est réputée pour son appétence pour l’univers de la beauté. Alors quand un produit devient viral la-bas, il y a des chances que son succès arrive chez nous. L’objet de toute les convoitises vient d’une marque Française de luxe que nous connaissons bien…

En matière de maquillage, les Coréennes ne jurent que par les formules transparentes, pigmentées, qui laissent apparaître l’éclat naturel de leur peau. En France, c’est encore un challenge de trouver des produits permettant d’obtenir ce résultat, mais une maison semble avoir relevé le défit et son produit est devenu véritablement viral sur les réseaux sociaux. Cette maison, c’est Chanel et le produit qui semble tant affoler la toile s’appelle le N°1. C’est un baume teinté, dédié aux lèvres et aux joues qui rehausse la couleur naturelle de la peau, la nourrit et la repulpe. À appliquer au doigt pour un effet naturel ou au pinceau pour obtenir un teint plus travaillé, ce baume est d’ores et déjà sold-out en Corée du sud. Ce que les gens adorent ? Sa pluralité de couleurs, aux tons chauds et froids, mais aussi sa facilité d’utilisation.

Des couleurs dédiées aux tons chauds et froids

Décliné en 6 teintes différentes, ce baume N°1 convient à la fois aux tons chauds comme aux tons froids. Ses couleurs se déclinent dans un vieux rose légèrement orangé, un framboise gourmand, un rose aubergine, un marron rosé, un rouge intense et même un bordeaux pour sublimer les peaux les plus foncées. L’avantage, c’est que ces baumes sont tellement pigmentés qu’une toute petite touche suffit pour obtenir un effet bonne mine sans en faire trop.

Composé à 86% d’ingrédients d’origine naturelle, ce baume est enrichi en huile de camélia rouge, un ingrédient qui nourrit, apporte du rebond et lutte contre les premiers signes de l’âge, tout en apportant, cet aspect lumineux qu’on attend de ce type de formule. Et c’est justement cette même huile, qui permet à ce baume de se fondre à la peau pour un rendu le plus naturel possible.

Petit refroidissement : son prix

Rendu disponible chez Sephora, Nocibé, Marionnaud mais aussi directement en magasins Chanel, ce baume teinté est vendu au prix de 54€. Si sa formule est exceptionnelle, pigmentée et tient tout au long de la journée, elle n’en reste pas moins onéreuse. Si vous êtes d’ores et déjà habitués aux prix des produits de beauté issus des maisons de luxe, celui-ci ne vous fera sûrement pas sourciller, mais si ça n’est pas le cas, vous pourrez trouver sur le marché des équivalents qui sauront embellir votre routine make up sans avoir à casser votre PEL.

Shoppez le baume N°1 de Chanel

