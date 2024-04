Game of Thrones : ces morts sont les préférés des créateurs de la série (et on les comprend)

David Benioff et D.B Weiss, les showrunners de Game of Thrones ont avoué que ça faisait du bien de retrouver le plaisir de « tuer un vraiment méchant ».

Cet article contient des spoilers de Game of Thrones.

Il y a celles que l’on n’avait pas vues venir, celles à cause desquelles on a encore de la rancœur contre les scénaristes et celles qui, avouez-le, vous ont fait jubiler. Les morts sont l’un des grands sujets de Game of Thrones. Cinq ans après la fin de la plus célèbre des séries fantasy, elles continuent de créer des débats et ce, même parmi ses créateurs.

Tellement de gentils meurent dans GOT, qu’on aime voir les méchants mourir

À l’occasion de la sortie en mars du Problème à 3 corps, le nouveau mastodonte des showrunners David Benioff et D.B Weiss, ces derniers étaient invités du podcast Happy Sad Confused . Au cours de la conversation, on leur a demandé quelle mort était leur préférée, comme l’a rapporté le Hollywood Reporter.

Et leur réponse a de quoi vous surprendre : les créateurs de GOT semblent avoir été les premiers affectés par la quantité de héros auxquels on s’attache mais qui finissent par mourir dans d’atroces souffrances. Au point que les showrunners semblent être les premiers à se réjouir de la mort de vrais méchants. Weiss a ainsi déclaré :

« Avec [Game of] Thrones, il y a eu tellement de gentils qui sont morts que nous étions heureux de finalement réussir à tuer Joffrey dans la saison 4 et Ramsay Bolton dans la saison 6. C’était amusant de revenir aux joies d’antan de tuer un vrai méchant. J’avais l’impression que cela équilibrait un peu la balance. »

Joffrey Game of Thrones

Plaisir partagé. Son confrère, David Benioff, abonde dans le même sens en évoquant sa mort préférée :

« Pour moi, c’est à la fin de La Bataille des bâtards, quand Sophie [Turner, interprète de Sansa, ndlr] lâche les chiens sur le Bâtard de Bolton. Elle ne s’en va pas. On ne voit pas vraiment sa mort. Vous n’en voyez qu’une partie en arrière-plan, mais vous ne voyez pas vraiment sa mort. Ce que vous voyez, c’est le sourire de Sophie/Sansa. »

Et vous, quelle est votre mort préférée dans Game of Thrones ?

