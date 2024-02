Game of Thrones : Kit Harington et Sophie Turner à l’affiche d’un film d’horreur gothique

Après avoir partagé l’écran dans Game of Thrones, les Anglais Sophie Turner et Kit Harington seront de retour en duo dans un film d’horreur au style gothique intitulé « The Dreadful ». Porté par d’étranges personnages reclus de la société, le film promet une plongée dans l’Angleterre du 15ᵉ siècle, alors rongée par la guerre civile.

Après les huit saisons en tête du casting de la très populaire série fantastique Game of Thrones de HBO, les british Sophie Turner et Kit Harington seront de nouveau réunis dans un film d’horreur qui a déjà tout pour attirer l’attention des fans de GOT.

Horreur, tensions et histoire

The Dreadful est écrit et réalisé par Natasha Kermani, à qui l’on doit notamment le drame horrifique Lucky, le drame aux accents de science-fiction Imitation Girl ou encore le thriller Shattered.

Comme nous l’apprend Deadline, ce nouveau film se situe dans l’Angleterre de la seconde moitié du 15ᵉ siècle et prend la guerre des Deux-Roses comme toile de fond. Cette guerre civile britannique était déjà parmi les principales sources d’inspiration de George R. R. Martin lors de l’écriture de sa saga littéraire, Le Trône de fer.

Sophie Turner, célèbre pour son interprétation de Sansa Stark y joue le rôle d’Anne, une jeune femme qui vit avec sa belle-mère, Morwen, comme une solitaire en marge de la société, pour une raison mystérieuse. Mais lorsqu’un homme (Kit Harington, Jon Snow dans Game of Thrones) surgit dans leur vie, il déclenchera une série d’événements qui bouleversera la vie d’Anne.

Ce double choix de casting n’est pas étonnant : pour leur passage remarqué dans Game of Thrones, Sophie Turner et Kit Harington ont tous deux ont été nominés aux Emmy Awards, entre autres distinctions. Avec ce film d’horreur à la sauce gothique, les fans d’Harington auront de quoi patienter, en attendant l’arrivée du très attendu spin-off sur Jon Snow. Pour l’heure, The Dreadful n’a pas encore de date de sortie.

