Le Problème à trois corps sur Netflix : cette série de SF est-elle la prochaine Game of Thrones ?

Les créateurs de Game of Thrones ont dévoilé les premières images de leur nouvelle série Netflix. Plongée politique et scientifique dans le mystère de la vie extraterrestre adaptée d’une saga de science-fiction majeure, Le Problème à trois corps est l’une des sorties que l’on attend le plus.

Sommes-nous sur le point de découvrir une série de l’envergure de Game of Thrones ? S’il est encore tôt pour le dire, l’une des séries présentées à la conférence « Tudum » avait de quoi retenir notre attention. Pour l’occasion, Netflix a présenté ses sorties à venir, Le Problème à 3 corps s’est imposé comme un évènement dans le monde des séries. Il lui aura suffi pour cela de plusieurs noms prestigieux au générique, et d’une bande-annonce ayant de quoi nous couper le souffle.

La bande-annonce du Problème à trois corps

Les hommes de l’ombre de Game of Thrones se sont lancés à l’assaut d’un genre complètement différent pour leur nouvelle série.

Les scénaristes, créateurs et showrunners de la plus célèbre des séries de fantasy s’illustrent désormais dans la science-fiction. Avec Le Problème à trois corps, David Benioff et D. B. Weiss adapteront de nouveau une saga littéraire.

Netflix a enfin dévoilé les premières images de la série.

L’adaptation d’une saga de science-fiction chinoise majeure

Œuvre de science-fiction considérée comme l’une des meilleures du siècle, cette trilogie publiée en 2008 en Chine puis en 2016 en France est signée par l’auteur chinois Liu Cixin. Elle raconte l’histoire du premier contact de l’humanité avec une civilisation extraterrestre. Les deux tomes suivant sont intitulés La Forêt sombre et La Mort immortelle.

Dans cette saga, Liu Cixin s’est illustré dans sa capacité à produire de la fiction dans un cadre scientifique extrêmement rigoureux, qui lui, n’a rien de fictionnel. Son ouvrage a notamment été salué pour sa capacité à mobiliser des notions de mathématique, d’astronomie, de physique ou encore d’informatique.

le problème à trois corps // Source : netflix

De quoi parlera la série ?

Comme le montrent les toutes premières images de la bande-annonce, le début de la série nous ramène plusieurs années en arrière, en pleine Révolution culturelle. Le pouvoir chinois construit une base militaire secrète. Ye Wenjie, une jeune astrophysicienne, est amenée à travailler sur un système de télétransmissions dirigé vers l’espace et découvre peu à peu la véritable mission de la base.

Trente-huit ans plus tard, alors qu’une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l’éminent chercheur en nanotechnologies Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d’homme rationnel.

Multipliant les images impressionnantes, ce premier trailer laisse présager que Netflix n’a pas lésiné sur les moyens pour produire sa nouvelle série croisant aventure, science et politique. Au programme, on retrouvera des voyages à travers les continents et jusqu’aux confins de l’univers.

Qui est au casting ?

Pour porter ce projet parmi les plus ambitieux de l’histoire de la plateforme, on retrouvera notamment deux acteurs de Game of Thrones, John Bradley et Liam Cunningham. Ils apparaîtront aux côtés de Jess Hong, Benedict Wong, Eiza González, Jovan Adepo, Alex Sharp, ou encore Saamer Usmani, dans des rôles dont on ne sait pas grand-chose pour l’heure.

Le problème à trois corps, ça sort où et quand ?

La sortie du Problème à trois corps est prévue pour janvier 2024 sur Netflix.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.