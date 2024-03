Le Problème à trois corps : pourquoi la série Netflix fait-elle polémique en Chine ?

Adaptation du best seller de science-fiction Liu Cixin, Le Problème à trois corps a été adapté en série par les créateurs de Game of Thrones. Ces derniers ont pris plusieurs libertés par rapport au roman original et parmi leurs choix, certains semblent teintés de quelques élans impérialistes.

À l’origine, c’est un chef-d’œuvre de la littérature chinoise. Mais de la Chine, il ne reste pas grand-chose, à part de la violence et de l’autoritarisme. Disponible sur Netflix depuis le jeudi 21 mars, la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones suscite de la colère chez les téléspectateurs chinois. Bien que Netflix ne soit pas accessible en Chine, les Chinois peuvent voir la série grâce à des VPN, et ils ont dû faire face à deux mauvaises surprises devant la série de David Benioff et D. B. Weiss.

Une scène d’ouverture qui ne passe pas

Le Problème à trois corps est adaptée de la saga éponyme de l’auteur chinois Liu Cixin, lauréat du prix Hugo en 2008. Dès sa sortie sur Netflix, la série a fait parler d’elle à cause de sa séquence d’ouverture. Située à Pékin en 1966 pendant la Révolution culturelle chinoise, on assiste à l’agression d’un professeur de physique à l’université. Ce dernier est attaqué par les Gardes rouges communistes. Il est accusé de s’opposer au gouvernement, en enseignant des théories comme celle du Big Bang. Comme le rapporte CNN, les téléspectateurs chinois ont accusé Hollywood de présenter la Chine sous un jour négatif, à travers cette représentation des Gardes rouges.

Le problème à trois corps // Source : Netflix

Un récit occidentalisé

Pour ne pas arranger les choses, l’adaptation de Netflix étonne par la blanchité de son casting. Cette prise de liberté considérable par rapport à l’œuvre originale nous avait tout de suite frappées en découvrant Le Problème à trois corps, comme on le rapportait dans notre critique de la série. Noms, genres et personnages ont été changés, tandis que l’action, originellement située en Chine, a désormais lieu au Royaume-Uni. Un choix qui résonne forcément avec le trope hollywoodien selon lequel les États-Unis ou le Royaume-Uni sont le centre de l’humanité, duquel se vit les récits de science-fiction et d’apocalypse, tandis que l’Asie, l’Orient ou l’Afrique ne sont que des périphéries.

