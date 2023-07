Prada partenaire officiel de l’équipe de Chine féminine de football : un bon signe pour toutes les footballeuses ?

Prada vient d’officialiser son partenariat avec l’équipe nationale féminine chinoise de football. Plus qu’habiller les athlètes, c’est aussi un moyen de les soutenir financièrement alors que le sport féminin reste moins rémunérateur que le masculin.

Si les footballeurs hommes sont payés des fortunes, c’est aussi grâce à leurs sponsors et leur rôle d’ambassadeur pour des marques sportives, mais pas que. Antoine Griezmann est par exemple égérie Puma, Mango, et PMU. Du côté des footballeuses, les sponsors se bousculent moins au portillon pour le moment, mais ça ne saurait tarder, vu leur talent enfin de mieux en mieux reconnu médiatiquement et économiquement. L’équipe de France féminine de football peut par exemple compter sur le sponsor Arkema jusqu’en 2025. Peu connu du grand public, il s’agit d’une entreprise spécialisée sur les matériaux de spécialités et d’innovation. Mais en Chine, c’est un tout autre secteur qui a jeté son dévolu sur l’équipe national : Prada.

Prada qui habille l’Équipe de Chine féminine de football, signe d’opportunités de sponsor luxe pour les footballeuses

La maison de luxe italienne Prada fournira des tenues pour les événements officiels de toutes les joueuses surnommées les « roses d’acier », a révélé en exclusivité le WWD le 10 juillet 2023. Il s’agit d’un costume noir, d’une chemise blanche, et de mocassins. Sobres et efficaces. Ce partenariat a débuté lors du voyage de l’équipe en Australie, où elles participeront à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA qui commencera le 20 juillet 2023.

À lire aussi : Les femmes sportives sont enfin regardées comme des icônes mode

Loin d’être infamants ou superficiels, les partenariats avec les industries de la mode et de la beauté peuvent fortement contribuer à rémunérer les carrières des athlètes. Outre Nike sur le terrain, on peut donc espérer qu’une maison de luxe française annonce prochainement habiller l’Équipe de France féminine de football pour les événements officiels. Histoire de voir un peu plus la vie en Bleues.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.