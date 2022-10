Sélection shopping : des mocassins comme s’il en pleuvait

La paire de mocassins de vos rêves existe et elle est certainement vendue par Les Galeries Lafayette. En voici une sélection qui vous fera sûrement craquer, pour chaque jour de la semaine.

L’automne a bel et bien pointé le bout de son nez, et il a embarqué avec lui les variations de météo, températures et autres joyeusetés de la nature. C’est donc le moment ou jamais de rechausser des chaussures fermées. Le temps ne se prêtant pas encore aux bottes fourrées, pour paraître plus chic qu’en sneakers, rien ne vaut une jolie paire de mocassins.

Un classique à avoir dans son dressing, qui peut rendre élégante une tenue décontractée, ou moderniser une toilette un tantinet conventionnelle. Pour trouver la paire qu’il vous faut, de nombreuses options sont possibles, mais Les Galeries Lafayette restent une valeur sûre en ce qui concerne cette chaussure de ville.

Ce grand magasin reste une institution du shopping à la française dans le monde, et est implanté au cœur de nombreuses villes de la planète. L’une des vocations des Galeries Lafayette est de rendre la création accessible à tous et toutes, en proposant des sélections d’articles inédites et des exclusivités pour toutes les bourses. Les mocassins femmes ne dérogent pas à la règle.

Voici d’ailleurs une sélection de modèles de différentes matières, à porter selon vos envies, l’occasion ou la météo. Et, comme le temps est changeant, il n’y a aucun mal à varier les plaisirs.

Pour un lundi pluvieux, sortez les mocassins vernis

Mocassins de la marque Cosmoparis, modèle Henri verni

Modèle Henri verni — Cosmoparis — 119 €

Entre le talon d’environ 5 cm et sa matière vernie, ce mocassin de la marque Cosmoparis vous permettra de courir dans les flaques si le cœur vous en dit et de rester au sec. En rentrant chez vous, pensez tout de même à passer un petit coup de chiffon pour que les gouttes d’eau ne déforment pas la matière.

La petite touche en plus, c’est définitivement le bijou sur le haut du mocassin qui le rend moderne et tendance.

Pour un mardi avec une accalmie, sortez le cuir verni

Mocassins de la marque Carel, modèle Ariana cuir vernis

Modèle Ariana cuir vernis — Carel — 365 €

À mi-chemin entre les babies et le mocassin, vous avez déjà certainement aperçu cette paire aux pieds des filles en vogue à travers la planète. Ce modèle de la marque Carel est un intemporel, et contrairement au modèle dessus, celui-ci est en cuir.

Cette paire fera son effet quel que soit le moment de la journée. Son petit air vintage apportera un côté pointu et mode à votre tenue.

Pour un joli mercredi, le suède sera votre ami

Mocassins Vida, en suède souple de la marque Flattered

Mocassins Vida — Flatterd — 169 €

C’est peut-être la parfaite paire de mocassins pour flâner au soleil. La douceur de la couleur lila et la souplesse du suède donneront un petit air printanier à l’automne. Le talon ne fait que deux centimètres, juste assez pour soutenir votre démarche.

Quant à la matière suède, il s’agit d’un cuir retourné, c’est le côté chair pour être plus claire. Et détrompez-vous, ce n’est pas une matière si fragile. Vous pouvez très bien conserver des chaussures en suède pendant des années. Il suffit de choisir une paire de qualité. En vérifiant l’aspect uniforme du cuir et son épaisseur. Par exemple, le cuir de veau (c’est le cuir utilisé ici) sera plus épais que le cuir d’agneau.

Pour un jeudi gris, le lurex sera votre ami

Mocassin de la marque Momoni, modèle Cinciallegra en lurex

Modèle Cinciallegra — Momoni — 189 €

Cette paire deux en un de la marque italienne Momoni cache une belle surprise. Vous pouvez choisir de porter vos mocassins tels qu’ils sont présentés sur la photo, ou bien décider de rabattre le talon pour les arborer comme des mules. C’est ce petit twist qui fait tout !

La matière en lurex permet à ces mocassins d’être dans la tendance. Il s’agit du fil de polyester recouvert d’une couche métallique en argent, or ou aluminium qui donne cet aspect brillant si particulier. En soirée comme en journée, le lurex sera toujours une bonne idée.

Si le vendredi vient avec la pluie, le cuir glacé sera un allié

Mocassins Virgile en cuir glacé de la marque Jonak

Modèle Virgile — Jonak — 165 €

Vous êtes invité à une soirée, et vous ne voulez pas faire l’impasse sur l’élégance, malgré les trombes d’eau qui se déversent depuis le ciel ? Ces mocassins à talon de la marque Jonak seront le parfait compromis. Vous ne le savez peut-être pas, mais le cuir glacé est un cuir recouvert de vernis qui lui donne cet aspect brillant caractéristique. Par conséquent, il est imperméable et demande très peu d’entretien.

Par ailleurs, la petite plateforme de 3 cm sur l’avant de la chaussure, vous permettra de rester debout sans trop vous fatiguer. Quant au bijou sur le dessus, il vient moderniser l’objet. Cette paire a donc tout bon !

Le samedi vous sourit, prenez le temps de rester à la maison

Mocassins d’intérieur Ernest Mocca de la marque Banana Moon

Modèle Ernest Mocca — Banana Moon — 35 €

C’est le stéréotype de la paire de chaussures doudou, dans laquelle vos pieds seront accueillis comme ils le méritent. Cette paire de mocassins de la marque Banana Moon est la paire de chaussons d’intérieur qui ne vous donnera plus envie de sortir de chez vous.

Elle est entièrement en polyester, mais cela ne vous empêchera pas de l’enfiler du lever du soleil jusqu’à son coucher, et d’y prendre un plaisir infini.

Vous l’aurez compris, le mocassin a pris un coup de frais et vous pouvez le porter quel que soit votre style, il en existe de toutes les matières, de toutes les couleurs et de toutes les formes. Fini la chaussure de ville trop classique, place à la modernité ! Chez les Galeries Lafayette, vous trouverez forcément chaussure à votre pied.

