Amocide, 24 ans, 300 € de shopping annuel : « Même la seconde main a ses limites si c’est pour acheter du SHEIN »

Philomène, plus connue en ligne sous le pseudo d’Amocide pour ses vidéos-essais sur YouTube et ses tweets féministes, affirme un style bien affûté, plein de pépites de fripes. Cette grande adepte de seconde nous fait l’autopsie de son dressing.

Si Amocide s’est fait connaître sur Internet en parlant de féminisme et de politique, cela ne représente qu’une petite partie de qui elle est et de ce qu’elle fait, selon elle : « Je suis passionnée de pop-culture, je fais des vidéos, de la photo, j’écris, je donne mon avis, je suis un peu artiste dans l’âme (auto-diag), je tweet aussi minutieusement que si c’était mon métier, je remplis des cahiers d’idées, de concepts, d’images, de couleurs… Je suis passionnée par les imaginaires féminins, lesbiens, drag, diva, sous-terrains, et ça guide et inspire tout ce que je fais. » Alors Madmoizelle a voulu savoir comment cette étudiante et créatrice de contenus dont l’activité passe beaucoup par l’image shoppe et entretient sa garde-robe.

Autopsie du dressing d’Amocide, étudiante et créatrice de contenus

Madmoizelle. Comment décririez-vous vos habitudes de consommation mode ?

Amocide. J’essaie au plus possible d’avoir une consommation saine, je pense vraiment que nos modes de consommations sont appris et qu’ils sont en grande partie responsables de pas mal de problèmes aujourd’hui. Selon moi, acheter des vêtements en permanence c’est un truc à désapprendre, c’est un schéma qui n’est ni durable, ni équitable, ni épanouissant. J’essaie d’acheter le plus possible des pièces de qualité, ou de seconde main, ça reste difficile dans la mesure où il peut y avoir des problèmes de taille ou de prix. La meilleure solution que j’ai trouvée à ce jour pour faire attention à ma consommation mode, c’est de ne pas acheter du tout si je n’en ai pas le besoin. J’achète très peu de vêtements et ça me convient très bien.

À combien évaluez-vous votre budget shopping mode annuel ?

C’est difficile à dire dans la mesure où ça varie énormément d’une année à l’autre, en règle générale, je pense que je ne dépasse pas 200/300€.

Quelle est la pièce la plus chère de votre dressing ?

Je pense que c’est une fourrure que j’ai volée à ma mère parce qu’elle ne la portait plus, je ne connais absolument pas son prix parce que ça fait des années qu’elle l’a dans son dressing, mais c’est la pièce qui paraît la plus chère.

La fourrure qu’Amocide a piqué à sa mère.

Quelle est la pièce qui a le plus de valeur sentimentale à vos yeux ?

J’ai en ma possession une veste noire réversible assez courte qui appartenait à mon grand-père, je la porte de l’automne jusqu’au printemps depuis que j’ai 15 ans. Je me suis mise à la porter au lycée parce qu’elle faisait un peu badass et j’aimais bien renvoyer cette image à une période de ma vie assez solitaire. Elle et moi, on a tout vécu ensemble et c’est indéniablement le vêtement signature de ma garde-robe.

La veste noire réversible d’Amocide, héritée de son grand-père et qui a donc une grande valeur sentimentale à ses yeux.

Quelle est la pièce la plus vieille de votre dressing que vous avez achetée vous-même ?

Difficile à dire, je donne souvent des vieux vêtements ou je les revends, donc j’ai peu de très vieux trucs. C’est sans doute un pull Nirvana gris, dont le logo a quasiment disparu à force de lavages. Il date de ma phase à moitié grunge du collège.

Quelle est la pièce la plus récente que vous vous soyez offerte ?

J’ai trouvé une bague et un bracelet en argent d’une ancienne collection de Serge Thoraval à moitié prix et je me suis offert les deux parce que j’adore ses bijoux et que j’essaie de me constituer une petite collection de bijoux de qualité que je puisse garder longtemps. La bague imite les fragments d’une lettre d’amour recollés ensemble et sur le bracelet est gravé un bout de poème de Paul Éluard, j’adore cette idée de mélanger poésie et mode, parce que ça veut dire qu’il y a une philosophie dans les trucs que tu achètes, ils disent quelque chose et tu les achètes parce qu’ils te parlent.

La bague et le bracelet Serge Thoraval d’Amocide.

Quelle est la pièce la moins chère de votre dressing qui fait quand même un effet waouh ?

J’hésite entre deux trucs, chacun pour des raisons très particulières, mais d’un côté, il y a un gilet en crochet à mailles larges rouge qui n’a techniquement rien coûté à acheter, car c’est une de mes super copines qui me l’a fait pour mon anniversaire, et pour lequel je reçois toujours beaucoup de compliments, et il y a aussi une veste en simili cuir rouge cerise qui m’a globalement couté 5€ sur Vinted et qui fait toujours son petit effet. Je pense que c’est ce qui a un sens dans l’identité de la personne qui le porte qui fait le facteur wow d’une pièce. Le rouge par exemple, c’est une couleur que je porte beaucoup parce qu’elle a une signification particulière pour moi, je suis d’ailleurs en train de lire Rouge, Histoire d’une couleur de Pastoureau et ça confirme de manière super intéressante mon rapport à cette couleur, et quand j’en porte, peu importe le prix, ça a un sens.

Le gilet en maille rouge d’Amocide.

Quel est votre plus fidèle accessoire ?

Mes lunettes sans hésiter, déjà parce que j’en ai besoin pour voir donc je les ai littéralement toujours avec moi, mais surtout parce que c’est vraiment un statement. Au départ la monture est un modèle de lunettes de soleil, mais j’aimais tellement que je l’ai transformée en paire de lunettes du quotidien en faisant changer les verres. C’est un accessoire assez audacieux parce que c’est relativement atypique pour des lunettes, mais franchement je les adore.

La pièce que vous avez déjà en 36 exemplaires mais que vous n’arrêtez pas d’acheter quand même ?

Les t-shirts graphiques oversized noirs, je les achète à l’infini en déclinant le motif de l’imprimé qu’il y a dessus sans jamais m’en fatiguer. J’ai des t-shirts de concert, de merch’ d’artistes, les traditionnels « I love » une ville ou une autre, mais le t-shirt noir oversized est mon meilleur ami.

La veste en similicuir rouge cerise d’Amocide.

Quel est le type de vêtements que vous prenez le plus de plaisir à traquer ?

Les t-shirts graphiques oversized noirs. Je sais pas, je les adore, ça va avec tout, c’est super facile à porter, ça peut être drôle ou beau, te faire passer pour quelqu’un avec de très bons goûts super facilement, et c’est jamais très cher. Ça fait toujours plaisir. Sinon j’adore traquer des vêtements de créateurs ou de marques trop chers et que j’achèterai sûrement jamais, it’s all about the escapism !

Quel est le type de pièce que vous rachetez encore et encore et ne portez pourtant jamais ?

Les chaussettes, honnêtement, j’adore avoir plein de chaussettes funky, de toutes les couleurs, pour aller avec tout, c’est plus pratique d’en avoir plein pour compléter une tenue comme il faut, mais j’ai honnêtement mes petites préférées et elles sont juste blanches et c’est tout. Après sinon comme je n’achète pas une multitude de vêtements je ne pourrais pas donner d’autre réponse, surtout que quand j’achète un truc c’est la fête, je développe une obsession et je le porte pendant des mois non-stop.

Quel est le genre de vêtements que vous détestez devoir vous procurer ?

Les jeans et les pantalons, c’est toujours terrible sur la taille, je ne connais pas une seule personne qui ne galère pas quand elle veut s’acheter un pantalon. J’ai d’ailleurs vachement du mal à acheter des pantalons de seconde main, sur Vinted je n’ose pas parce que le risque que ça ne m’aille pas est trop grand, et en fripe je trouve très rarement un truc qui me va.

Votre meilleure pépite de fripe (en boutiques physiques ou plateformes en ligne) ?

Je dirais un ensemble vintage en velours bleu acheté sur Vinted, je ne connais pas la marque mais il y a une chemise courte et une jupe longue que j’ai eue pour moins de 30€ dans mes souvenirs. J’adore les ensembles en règle générale, c’est facile à porter, et là je trouve ça particulièrement joli.

Votre meilleure astuce pour acheter des fringues de seconde main ?

Sur internet, j’aurais tendance à dire qu’il faut savoir ce qu’on veut à l’avance, c’est pas comme une boutique où tout est joliment disposé, il y a de tout, pour tous les goûts, et il faut plus ou moins savoir ce qu’on veut parce que même si Vinted fait quelques recommandations par exemple, c’est loin d’être suffisant pour trouver son bonheur. Je fais généralement un tour sur Pinterest pour avoir en tête ce que je cherche ou je cherche les marques qui m’intéresse directement. Dans une fripe c’est une autre histoire, il faut fouiller, mais surtout rester ouvert et être créatif face aux vêtements : tout vêtement est portable, il faut juste avoir un petit peu d’inventivité pour savoir comment le porter.

Votre futur investissement mode ?

Dans mes rêves les plus fous, j’adorerais pouvoir m’offrir une pièce custom de chez Juanita Care, une marque de bijoux (de grillz principalement) que j’ai découvert sur Instagram. J’adore le taff qu’ils font, c’est assez impressionnant, c’est des pièces très artistiques et avant-gardistes que je trouve géniales. Sinon j’aime beaucoup la marque Dito et j’aimerais bien investir dans une de leurs pièces quand les astres s’aligneront, ils ont une éthique de travail super intéressante et je préfère soutenir une initiative comme ça plutôt qu’une grosse marque.

Est-ce que vous revendez souvent vos vêtements ?

J’essaie, c’est important, j’ai plein de vêtements qui trainent et que je porte plus, je ne dirai pas que je le fais régulièrement, parce que j’ai souvent la flemme, mais quand j’y pense, je le fais au maximum. À mes yeux ça ne sert à rien de garder quelque chose que tu ne portes plus, à moins qu’il ait une valeur sentimentale, il vaut mieux qu’il serve à quelqu’un d’autre.

Est-ce que vous achetez beaucoup de seconde main ?

Au maximum, en plus c’est moins cher, j’ai juste du mal parfois en raison de la taille. Mais c’est super important, l’industrie de la fast fashion nous a complètement conditionnés sur la durée de vie d’un vêtement et sur la quantité de vêtements qui sont produits et achetés chaque année. D’une part je pense que ça nous rend malheureux d’avoir l’impression de devoir dépenser notre argent pour pouvoir participer à chaque micro-trend, et d’autre part on connait toutes les conséquences humaines et environnementales que ça entraine.

Si vous deviez prendre une résolution mode, quelle serait-elle ?

Investir plus exclusivement dans des initiatives cool, c’est-à-dire acheter peu mais être sûr que tu pourras porter longtemps ce que tu achètes. J’aimerais bien m’y connaître davantage dans les matériaux qui font la qualité d’un vêtement par exemple, parce que même la seconde main a ses limites vis-à-vis de son impact bénéfique si en tant qu’acheteur, j’achète des trucs qui viennent tout droit des usines Shein parce qu’il y a une micro-trend TikTok. En gros, je ne veux pas recréer un schéma de surconsommation quand j’achète de la seconde main. Après une telle résolution demande évidemment plus de moyens, et plus de temps dans la recherche et le choix des vêtements, d’où la difficulté et l’inégalité d’accès à ça. En soi, c’est difficile de répondre à cette question de manière individuelle, parce qu’au-delà de ma réponse, ou de mes initiatives, il y a un système de production, des modes de consommations et un rapport à la mode qui nous dépassent tous…