Nawal, 32 ans, 300 € de shopping mensuel : « En vide-grenier, je fonce aux stands des petites mamies »

Nawal Bonnefoy, 32 ans, se présente comme une Cannoise exilée à Paris. Journaliste et créatrice de contenus spécialisée dans le vintage et la mode écoresponsable, elle donne sur son compte Instagram de nombreuses astuces pour chiner, se constituer une garde-robe durable et trouver son style personnel plutôt que de craquer pour les dernières tendances. Sans jamais oublier de parler de son adorable chat Janet, et de son idole Taylor Swift.

Janet au milieu de pépites de fripes de Nawal Bonnefoy.

Autopsie du dressing de Nawal, passionnée de vintage et de mode écoresponsable

Comment décririez-vous vos habitudes de consommation mode ?

Cela fait plus de 5 ans que j’ai totalement arrêté d’acheter de la fast fashion et honnêtement, je m’en porte très bien ! Je suis surtout une grande collectionneuse de vintage et j’achète quasiment tout en seconde main depuis que je suis ado, que ce soit en vide-grenier, en friperie ou en ligne. Mon activité sur Instagram me permet aussi de nouer des partenariats avec de belles marques engagées que je ne pourrais pas forcément m’offrir en temps normal – celles-ci m’envoient des vêtements et accessoires neufs, mais durables et fabriqués dans le respect de l’environnement et l’humain. Je dirais que mon dressing est composé à 70 % de vintage et seconde main, 25 % de neuf écoresponsable, et 5% de pièces de fast fashion que j’ai depuis des années, mais que je fais durer.

À combien évaluez-vous votre budget shopping mode annuel ?

C’est marrant cette question, car depuis cette année, je me suis créé un doc où je note TOUS mes achats mais aussi toutes mes ventes sur Vinted / en vide-dressing, afin de tracker le nombre de pièces qui entrent et sortent de mon dressing, mais aussi pour suivre mon budget. Je pourrai donc te répondre honnêtement fin 2023 quand j’aurai fait mes calculs.

Pour l’instant, depuis le début de l’année, je dépense en moyenne entre 200 et 400 euros mensuels – ceci dit, en juillet j’ai déboursé seulement 94 euros par exemple, mais c’était pour compenser le mois d’avant où ça a grimpé à 700 euros (j’étais déprimée, j’ai compensé en m’achetant un sac Shrimps à perles).

Quelle est la pièce la plus chère de votre dressing ?

Un sac Chanel vintage (le modèle Diana qui date des années 80). Je me le suis offert toute seule comme une grande pour mes 30 ans au printemps 2020, après avoir économisé pendant plusieurs années ! Il m’a coûté un peu moins de 2400 euros – ce qui est une hérésie, mais le pire, c’est que j’ai fait une bonne affaire, d’autant qu’il a déjà pris énormément de valeur en quelques années.

Quelle est la pièce qui a le plus de valeur sentimentale à vos yeux ?

Un sac Dior vintage des années 70 qui appartenait à ma grand-mère, et qui lui avait été offert par ma grande-tante. Il est dans un état impeccable, car ma grand-mère le trouvait super moche et ne portait jamais (rires). Perso, je le trouve canon. Et en plus, Carrie Bradshaw a le même !

Quelle est la pièce la plus vieille de votre dressing que vous avez achetée vous-même ?

Une veste d’officier vintage achetée en 2008 quand j’étais au lycée. À l’époque, il n’y avait aucune friperie à Cannes. Mais on avait une pionne qui dealait des pièces de seconde main durant la récré. Véridique ! J’ai acheté cette veste 8 euros (je faisais trop la belle avec en soirée), et je la porte encore aujourd’hui.

Quelle est la pièce la plus récente que vous vous soyez offerte ?

Une robe en soie vert émeraude à pois, de la marque Alexa Chung. Je l’ai trouvée sur Vinted comme neuve et pour une fraction de son prix.

La robe Alexa Chung chinée sur Vinted.

Quelle est la pièce la moins chère de votre dressing qui fait quand même un effet waouh ?

Une veste de tailleur Celine en denim blanc… que ma mère a trouvé dans un vide-grenier pour deux euros !

Quel est votre plus fidèle accessoire ?

Je sors rarement sans un couvre-chef : casquette, béret, chapeau… Je trouve qu’en plus de compléter un look, c’est EXTRÊMEMENT pratique pour maintenir ma frange rebelle en place !

La pièce que vous avez déjà en 36 exemplaires mais que vous n’arrêtez pas d’acheter quand même ?

Les trench-coats. J’en possède une bonne quinzaine (de couleurs et longueurs différentes, avec des motifs, unis…) et je dois me faire violence pour ne pas acheter tous ceux que je croise en friperie. La seule chose qui me retient, c’est le manque de place dans mon dressing qui est déjà plein à craquer. Après bon, si j’en trouve un prune ou bordeaux l’automne prochain, je craquerai peut-être…

Quel est le type de pièce que vous rachetez encore et encore et ne portez pourtant jamais ?

Les grosses boucles d’oreilles vintage à clips. Je trouve ça canon et j’adore les collectionner, mais purée, ça fait TELLEMENT mal aux oreilles !

Quel est le type de vêtements que vous prenez le plus de plaisir à traquer ?

Les pièces vintage de la marque britannique Laura Ashley, et plus particulièrement les robes. J’adore leur design romantique que je casse avec des pièces plus fortes et/ou masculine, par exemple, avec une paire de bottes en cuir et une veste de travail épaisse.

Quel est le genre de vêtements que vous détestez devoir vous procurer ?

Les maillots de bain. C’est toujours un parcours du combattant pour en trouver un flatteur pour la silhouette, fabriqué dans le respect de l’environnement ET à un prix abordable ! Tout ça pour le porter quelques fois seulement au cours de l’été…

Votre meilleure pépite de fripe (en boutiques physiques ou plateformes en ligne) ?

Un pardessus Burberry vintage réversible : je peux le porter côté gabardine beige ou côté tweed imprimé Prince de Galles. Je l’ai trouvé à 35 euros chez Freep’Star à Paris, et toutes mes copines en sont jalouses !

Votre meilleure astuce pour acheter des fringues de seconde main ?

Je privilégie les vide-greniers pour trouver les meilleures affaires (surtout ceux du sud de la France dont je suis originaire – à Paris les prix sont délirants). Je m’y rends très tôt, avec plein de monnaie en poche, et je fonce aux stands des petites mamies gentilles et stylées !

Votre futur investissement mode ?

J’ai très envie d’une belle paire de Michael de chez Paraboot, mais je n’ai pas encore franchi le pas, parce que c’est quand même un sacré budget ! C’est un modèle massif et très masculin, que je me vois bien la porter avec une robe folk à fleurs et des chaussettes blanches.

Est-ce que vous revendez souvent vos vêtements ?

Pas vraiment, car je suis très attachée à mes vêtements et que j’ai du mal à m’en séparer ! Aussi, je n’achète désormais que des choses que je suis sûre de porter longtemps. Toutefois, je fais un gros tri par semestre durant lequel je me force à renoncer à des pièces que je ne porte vraiment pas assez ou qui ne me vont plus. J’en vends un tiers sur Vinted ou en vide-dressing, et je donne le reste à des associations.

Est-ce que vous achetez beaucoup de seconde main ?

Oui et ce depuis toujours car mes parents m’ont habituée très jeune à en acheter. J’aime le fait de trouver des pièces uniques pour cultiver son propre style, l’idée de donner une seconde vie à un objet qui a déjà vécu tant de choses, l’aspect économique (bonjour les bonnes affaires) et enfin, la dimension écologique de la mode circulaire (si l’on reste raisonnable et qu’on ne s’en sert pas comme d’une excuse pour acheter et revendre à foison du SHEIN en plastique sur Vinted, hein).

Si vous deviez prendre une résolution mode, quelle serait-elle ?

D’arrêter de porter autant de talons hauts et étriqués – clairement, je ne respecte pas mes pieds depuis mes 15 ans et ma première paire de « low boots » (rires), mais j’en paie le prix aujourd’hui ! Je devrais porter plus de chaussures plates et confortables comme le demande ma podologue, mais j’aime tellement les talons…

Comment imaginez-vous que vous serez habillée dans 50 ans ?

Franchement, je m’habillerai exactement pareil : avec des fringues de grand-mères !

