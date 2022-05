La casquette, l’accessoire mode du moment pour dérider n’importe quel look

Aristo, camionneuse ou sportive, la casquette apporte du style à n’importe quel look, surtout si le reste de la tenue n’a rien d’athlétique. Contre le soleil, les bad hair days, et l’allure trop premier degré, elle devient donc l’accessoire mode star de l’été, comme chaque année.

En matière de style, il y a plusieurs écoles, dont deux qui s’opposent : les personnes qui aiment s’habiller dans un seul registre de style cohérent (pour former une tenue aux codes plutôt sportswear, ou alors plutôt bon chic bon genre) et celles qui préfèrent télescoper les genres afin de jouer sur les contrastes (en mêlant des pièces BCBG à d’autres plus sportswear par exemple).

Plaidoyer pour la casquette, l’accessoire phare pour télescoper les registres de style

À ce jeu-là, justement, quelques accessoires bien sentis permettent d’éviter l’allure premier degré pour les gens que ça amuse. Dont la casquette, particulièrement tendance en ce moment, non forcément pour s’abriter véritablement du soleil sur des terrains de sport, mais bien pour dérider une tenue trop bourgeoise et sophistiquée, ou rendre moins girly un look bohème par exemple.

Voir cette publication sur Instagram La casquette permet ici de dérider un look qui aurait été très bourgeois premier degré autrement.

En plus d’ajouter un supplément de style à une tenue, et même d’âme si on la choisit en accord avec sa personnalité, la casquette a également l’avantage d’éviter de se poser 36 questions sur sa coiffure, a fortiori en bad hair day, c’est-à-dire ces mauvais jours où la chevelure aurait décidé de n’en faire qu’à sa tête.

À porter sans modération avec une tenue de sport premier degré, ultra féminine et sophistiquée, ou encore classique bien BCBG, la casquette peut donc devenir une pièce capitale de votre garde-robe, sans les inconvénients du chapeau difficile à plier dans un sac en cas de lassitude au fil de la journée. Voici donc un florilège pour éviter de se prendre la tête ou un coup de soleil.

12 casquettes pour dérider n’importe quel look

Casquette en coton blanche — Balzac Paris — 55€.

Casquette en coton bordeaux — Galeries Lafayette — 12€.

Casquette en coton jaune — Galeries Lafayette — 12€.

Casquette de baseball en velours côtelé épais bleu — Asos Design — 6,20€.

Casquette de baseball en toile de coton bleu ciel — Asos Design — 6,50€.

Casquette de baseball en toile de coton couleur sauge — Asos Design — 7,99€.

Casquette de baseball en toile de coton couleur lilas — Asos Design — 7,99€.

Casquette en polyester blanche — Puma — 9€.

Casquette de baseball en velours côtelé épais couleur fauve — Asos Design — 12,99€.

Casquette à carreaux vichy couleur sauge — My Accessories London — 13,99€.

Casquette kaki en coton à motif fraise — SVNX — 13,99€.

Casquette camionneur bleu ciel avec logo papillon — My Accessories London — 13,99€.

