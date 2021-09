La casquette peut-elle remplacer le bonnet cet automne-hiver ?

Dans la famille des tendances automne/hiver 2021-2022, je voudrais la casquette, accessoire phare du renouveau de la vogue athleisure. Version minimaliste en laine unie, ou second degré Y2K avec un modèle Von Dutch, elle devient le nouveau bonnet.

OK, on n’a peut-être pas eu le Summer of Love qu’on méritait cet été — la faute à une pandémie et une météo hexagonale relativement pourrie. Si la casquette persiste et signe pour la rentrée, c’est donc moins pour nous protéger du soleil que pour accessoiriser nos tenues d’une touche sportswear ! Et ainsi créer facilement des contrastes de registres de style, clé d’une dégaine pleine de caractère.

Hailey Bieber, égérie de la casquette pour la tendance athleisure

L’une des personnalités qui incarnent de façon désirable et accessible cette tendance, c’est Hailey Bieber, en couverture de magazines de mode comme dans la vraie vie quand des paparazzis la prennent en photo dans la rue :

La casquette, l’accessoire ultime pour twister une tenue simple par un détail sportswear

Depuis quelques saisons déjà, des pièces plutôt sophistiquées venues d’un vestiaire formel comme le blazer, le costume ou la jupe midi se mixent avec d’autres vêtements beaucoup plus informels venus du sportswear : les baskets, le sweat, le cycliste, et la fameuse casquette.

C’est ce mélange chic et sport qu’on appelle athleisure qui signe la dégaine des modeuses du moment. Elles semblent perpétuellement à mi-chemin entre un cours de yoga et un cocktail mondain, un défilé de mode et promener leur chien.

Si aller à la fac ou au bureau en jogging peut s’avérer périlleux, beaucoup de modeuses osent l’association cycliste et brassière sous un blazer, et complètent l’ensemble athleisure digne de Lady Diana par une casquette.

C’est peut-être cet accessoire à lui seul qui permet le plus facilement de twister une tenue formelle par une touche de décontraction sport afin de la projeter dans l’ère du temps !

En bonus, la casquette permet d’éviter de se poser des questions existentielles sur sa coiffure en cas de bad hair days, quand le shampoing est encore loin, et protège aussi bien du (rare) soleil que du vent automnal.

Oui, parce qu’avant d’être une question de style, la casquette reste un accessoire fonctionnel, qui peut vous aider à changer du bonnet si vous le souhaitez !

6 casquettes pour se protéger du soleil, du vent, et des bad hair days

Casquette en 100% coton, & Other Stories, 17€.

Casquette en 50% laine, 50% polyester recyclé, COS, 45€.

Casquette en 100% coton imprimé léopard, Galeries Lafayette, 20€.

Casquette en 100% coton à logo NY, New Era, 22€.

Casquette en 100% coton, Von Dutch, 29,95€.

Casquette en 100% coton, Galeries Lafayette, 15€.

Mention spéciale à celles qui pensent qu’elles n’ont pas une tête à chapeau : la casquette va vraiment à tout le monde, ça vaut vraiment le coup d’essayer. À vous d’en faire qu’à votre tête !

Crédit photo : & Other Stories ; COS