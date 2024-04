Gazelle, Samba, Spezial d’adidas… C’est quoi la tendance sneakers « T toe » ?

Si vous voyez des baskets Gazelle et Samba de la marque adidas partout, c’est parce que la tendance chaussures du moment est aux sneakers T Toe. Mais de quoi s’agit-il exactement ? D’où est-ce que ça vient ? Et quelles autres marques en proposent pour une version plus accessible, éthique et écoresponsable ? Décryptage.

Depuis quelques mois, les Gazelle envahissent le bitume des grandes villes occidentales. On ne parle évidemment pas des antilopes des savanes mais des sneakers adidas qui sont clairement devenues aussi incontournables que les Stan Smith il y a 10-15 ans. Même chose pour la Samba, incontournable depuis début 2023. Outre la marque, elles ont pour point commun de présenter un « T toe », c’est-à-dire une pièce de cuir en forme de la lettre T qui renforce le bout de la chaussure au niveau des orteils.

Comment les sneakers au bout T toe sont devenues la tendance chaussure du moment ?

On doit ce renfort de cuir caractéristique aux origines sportives de ces sneakers, comme le résume le Harper Bazaar France : « Le football pour la Samba, le handball pour la Spezial, la course pour la SL 72 ». Alors que l’équipementier allemand voyait ses ventes plonger depuis 2022, notamment à cause des sorties racistes et antisémites de Kanye West, le retour de hype de ses sneakers l’aident à remonter la pente en 2023. Non seulement grâce à des placements de produits sur des modeuses en vue comme Bella Hadid, mais aussi grâce à des collabs avec des labels pointus comme HumanRace de Pharrell Williams, Sporty & Rich ou encore Wales Bonner (les fameuses léopard à languette oversize).

Quelles sont les autres sneakers adidas avec un T toe ?

Si vous trouvez la Gazelle et la Samba d’adidas déjà trop vues et revues, vous pouvez vous tourner vers d’autres modèles de T toe chez adidas, moins omniprésents actuellement, mais quand même dans la tendance. Comme la Spezial ou la SL 72 qui disposent elles aussi du renfort en forme de T au niveau des orteils, mais aussi d’une semelle fine et de lacets plats pour une silhouette assez minimalistes et passe-partout.

Quelles sont les sneakers d’autres marques que adidas qui ont un T toe ?

Outre adidas et ses Samba, Gazelle, Spezial ou SL 72 (toutes les quatre à partir de 110 € sur le site de l’équipementier allemand), d’autres marques de sneakers proposent des modèles avec un T toe. C’est le cas de l’Onitsuka Tiger de la marque Asics (le modèle porté Uma Thurman dans Kill Bill) à partir de 110 €. Mais aussi le modèle Volley de VEJA à partir de 135 €, si vous cherchez une version plus éthique et écoresponsable.

