Teindre ses sneakers blanches en nude dans du café soluble ? Ok, c’est parti

Si TikTok et les Reels d’Instagram regorgent de tutoriels et de DIY plus ou moins farfelus, cette technique pour passer d’une basket blanche à une sneaker nude nous fait de l’oeil. Mais ce tuto teinture simple comme bonjour est-il une bonne idée ?

Parmi les adeptes de sneakers blanches, il existe les personnes qui ne supportent pas la moindre salissure, et celles qui acceptent l’inévitable.

Une fois qu’elles ont un peu perdu de leur éclat immaculé, vous pouvez tenter de les colorer dans une teinte nude plus ou moins foncée assez facilement, comme le dévoile ce hack excitant comme un espresso, repéré sur Instagram.

Donner une seconde vie à des sneakers blanches en les rendant nude

Vous l’avez peut-être remarqué, les sneakers d’une seule et même couleur parfaitement unie sont tendance et peuvent aussi coûter un bras. Alors plutôt que de casser sa tirelire, ce tutoriel permet de donner une seconde vie à des baskets plus si blanches.

C’est une certaine Cate, alias @onepineappleonelove sur Instagram, spécialiste de customisation de sneakers qui le propose.

Comment teindre des sneakers blanches en nude grâce à du café soluble, le tuto

Ce DIY consiste à préparer une large quantité de café soluble instantanée (pas la quantité d’un ou deux espresso, mais plutôt la moitié d’un bocal, quoi) dans un récipient (type une bassine ou un seau à serpillère) assez grand pour accueillir entièrement ses baskets blanches.

Il ne faut pas que l’eau soit bouillante, juste assez chaude pour y dissoudre le café, et attendre qu’elle revienne à une température tiède (supportable par la main) avant d’y plonger ses baskets.

Étape 1 : Dissoudre la moitié d’un bocal de café dans un grand récipient d’eau tiède. Étape 2 : Y plonger une dizaine de minutes ses baskets blanches. Étape 3 : Bien rincer puis laisser sécher à l’air libre.

Noyez-y ensuite ces dernières au moins une dizaine de minutes et checkez si l’intensité de la couleur vous convient (sachant qu’elle perdra environ une ou deux teintes de fond de teint une fois rincée) avant de bien rincer à l’eau tiède.

Vous pouvez ensuite laisser reposer votre oeuvre d’art caféinée à l’air libre. La fausse bonne idée serait de les placer devant un radiateur : une telle proximité avec une source de chaleur abimerait le cuir. Une exposition trop directe au soleil pourrait également en altérer la couleur.

2 astuces en plus pour optimiser le résultat de la teinture de sneakers au café

Pour l’étape de la teinture au café des sneakers, libre à vous d’en retirer les lacets avant le grand plongeon, afin de les garder blancs, ou justement les laisser dans les chaussures histoire d’obtenir un résultat complètement uniforme. Même si ce n’est pas ce que fait @onepineappleonelove dans son tuto, je vous conseille quand même de les retirer des oeillets si vous souhaitez les teindre dans le même bac, afin d’éviter à terme les marques disgracieuses de zones moins teintes.

Et en amont de la teinture, surtout s’il ne s’agit pas de sneakers neuves, vous pouvez justement les laver en machine afin de partir sur une base propre et uniforme et ainsi optimiser le résultat.

Pour cela, il suffit de les brosser uniformément pour enlever le gros des saletés, d’enlever les lacets et les mettre dans un filet de linge avant de les glisser dans le tambour avec vos chaussures. Glissez aussi une ou deux grandes serviettes pour amortir les chocs et protéger votre machine. Choisissez ensuite un programme délicat (30°C maximum) et sans essorage (ou, à défaut, l’essorage le plus doux possible) et une petite dose de lessive pour vêtements délicats.

Le cycle terminé, laissez vos chaussures sécher à l’air libre et à l’abri du soleil (qui pourrait en altérer la couleur). Et vous n’avez plus qu’à les teindre couleur café au lait afin de réveiller n’importe quel look.

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram @onepineappleonelove