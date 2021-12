La teinte de rouge à lèvres nude parfaite se cache… dans votre soutif !

Pas besoin d’essayer toutes les couleurs de la terre pour trouver votre nude parfait : un petit coup d’œil dans votre décolleté et c’est ti-par !

Publié le 11 mai 2017

Trouver la bonne couleur de rouge à lèvres nude (c’est-à-dire qui imite notre peau nue, sans maquillage) n’est pas toujours évident.

Mais apparemment, une astuce vieille comme le monde peut nous aider à trouver la teinte parfaite, celle qui saura mettre en valeur notre carnation sans non faire ressembler à Oncle Fétide. Et c’est dans notre soutien-gorge que ça se passe !

Se fier à ses tétons pour trouver la teinte de nude idéale

En effet, nos chers tétons détiendraient le secret du nude sur-mesure, qui flatte le teint tout en sachant rester discret. Au magazine POPSUGAR, la maquilleuse des stars Alexis Oakley explique :

La plupart du temps, la teinte naturelle des lèvres est la même que celle des tétons. Si vous utilisez cette méthode pour rechercher un rouge à lèvres nude, cela vous donnera la couleur parfaite pour votre teint.

Il y a quelques années, le talk show américain The Doctors avait déjà fait sensation en divulguant cette astuce à un public hilare :

Eh oui, pour trouver la teinte de rouge à lèvres idéale, il suffirait de tester directement le rouge à lèvres sur son téton : si la couleur se fond parfaitement à la peau, c’est que c’est bon ! L’idée est intéressante mais elle a de quoi donner de sueurs froides à toutes les vendeuses en parfumerie.

Une astuce intéressante mais qui ne fonctionne pas à tous les coups

Si cette technique est séduisante (et cocasse !), il ne faut pas tout miser sur elle non plus et rien ne pourra remplacer les conseils avisés d’un ou d’une professionnelle du maquillage.

Comme l’explique la makeup-artist Elisa Flowers au magazine Refinery29, « l’astuce des mamelons peut fonctionner pour la plupart des carnations, mais c’est moins vrai pour les peaux très claire ou très foncées ». Aussi, « la couleur des lèvres et des tétons change en fonction de la chaleur, du froid et la circulation sanguine, sans parler des niveaux d’hormones », ce qui peut donner un résultat incertain. « C’est plus un petit tip à avoir en tête qu’une règle à suivre », conclut la maquilleuse.

Pour trouver sa teinte idéale de rouge à lèvres nude, le plus efficace reste encore de multiplier les essais. Toujours au magazine Byrdie, Alexis Oakley explique :

Les rouges à lèvres rendent différemment en fonction de la carnation et des sous-tons de peau de chaque personne, alors le mieux pour se rendre compte du rendu d’un bâton de rouge est de le tester sur la bouche. Les teints clairs sont souvent mis en valeur par des teintes beige rosé, et les peaux « olive » par des tons sourds tirant sur le marron. Le mauve va particulièrement aux peaux mates et hâlées, et les peaux foncées peuvent compter sur les marron chauds.

On vous laisse checker vos boobs, de notre côté on va regarder si la couleur de la peau entre nos doigts de pieds pourrait être la teinte d’ombre à paupières la plus flatteuse de l’univers.

Le shopping de rouges à lèvres nude

Rouge à lèvres liquide Sunna Lip Pain teinte « Unveil » de Fenty Beauty, 23€

Rouge à lèvres Matte Revolution teinte « Pillow Talk » de Charlotte Tilbury, 32€

Rouge à lèvres liquide mat Lip Lingerie teinte « Cabaret Show » de NYX, 7,90€

Rouge à lèvres Color Riche Free The Nude teinte « No Dependency » de L’Oréal Paris, 12,30€

À lire aussi : Souvent dénigrées, jamais égalées : les huiles à lèvres, ce secret beauté bien gardé

Crédits photos image de Une : Anna Tarazevich