Souvent dénigrées, jamais égalées : les huiles à lèvres, ce secret beauté bien gardé

Voilà plusieurs années déjà que l’huile pour les lèvres se fraye peu à peu un chemin vers nos trousses beauté. Mais qui est-elle et surtout, à quoi sert-elle vraiment ?

Que vous suiviez un peu l’actualité du monde de la beauté ou pas, vous avez sûrement déjà entendu parler des huiles à lèvres. Ces dernières permettent de donner une légère coloration à la bouche tout en offrant le confort d’un baume et le résultat légèrement brillant d’un gloss.

Si les premières huiles à lèvres sont sorties en 2015 sous l’impulsion de maisons comme Clarins et Yves Saint Laurent, de plus en plus de marques se mettent à proposer ce type de produit. Du coup, on s’est dit qu’un petit article ne serait pas de trop !

Une huile à lèvres, qu’est-ce que c’est ?

L’huile à lèvres fait partie de ces produits à mi-chemin entre le maquillage et le soin : elle sert d’embellisseur tout en maintenant un taux d’hydratation maximal. Selon la marque que vous allez choisir, l’huile peut être transparente, légèrement teintée ou riche en pigments colorés.

La texture peut aussi varier selon le positionnement de chaque huile : si celle que vous avez choisie est présentée comme un soin des lèvres, elle pourra être assez épaisse, mais si elle est définie comme un produit de maquillage, elle sera souvent assez fine, presque glossy.

Le véritable intérêt des huiles à lèvres, c’est qu’elles ont les avantages de nombreux produits dédiés à cette zone, sans leurs mauvais côtés : elles ont un rendu brillant mais ne collent (presque) pas, colorent avec légèreté sans marquer la déshydration et continuent de prendre soin de la bouche longtemps après l’application. Comment ? Tout simplement en maintenant l’eau dans les tissus cutanés pour garder des lèvres bien hydratées.

Bref, elles ont tout bon !

L’huile à lèvres, c’est pour qui ?

Très clairement, si vous ne portez que des rouges à lèvres ultra pigmentés sur votre bouche, les huiles à lèvres risquent de vous laisser sur votre faim. À moins de ne les utiliser que le soir, comme un soin banal (seulement si elles sont incolores), vous risquez d’être déçue par leur voile de couleur — la plupart du temps assez subtil — et leur rendu naturellement brillant.

À l’inverse, si vous avez du mal avec les couleurs flash et que vous favorisez davantage les textures confortables, ce véritable 2-en-1 vous permettra de chouchouter vos lèvres tout en rehaussant leur teinte naturelle (ou en leur donnant une coloration légèrement plus soutenue si vous avez envie de sauter le pas !).

Sélection shopping bien huilée

Huile confort teinté pour les lèvres, Clarins, 26€

Huile à lèvres colorée, Ilia, 28€

Huile pour les lèvres, Tarte, 16€

Huile à lèvres, Kiehl’s, 20€

Et vous, avez-vous déjà testé une huile à lèvres ? Qu’en avez-vous pensé ?

À lire aussi : On arrive enfin à faire tenir notre rouge à lèvres sous notre masque grâce à cette astuce toute simple

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Cesar La Rosa.