10 produits de maquillage waterproof qui tiendront même après un gros plouf dans la piscine

La chaleur et l’humidité sont les ennemis n°1 d’un maquillage qui tient, mais c’était sans compter sur les produits waterproof ! Vous voulez sauver votre makeup en vacances ? Venez par ici !

Le 25 juin 2019

Quand on est en vacances, on a souvent tendance à avoir la main légère côté makeup. Logique : avec la chaleur, les baignades et les douches à répétition, les produits ont tendance à fondre comme neige au soleil !

Pour éviter ce type de problème, la meilleure solution reste de se tourner vers du maquillage waterproof. Certes, c’est plus difficile à démaquiller (quoi que… pas tant que ça, lorsqu’on utilise une bonne huile démaquillante), mais au moins ça résiste !

Maquillage waterproof : un fond de teint qui fait de la résistance

Le fond de teint au bord de la piscine : une hérésie pour certaines, un indispensable de l’été pour d’autres.

Si vous en cherchez un qui soit à la fois légèrement couvrant et totalement waterproof, on vous conseille le Matte Velvet Skin de Make Up Forever qui offre une couvrance 0 défaut ! Et si vous préférez une formule plus légère, misez sur le fond de teint Double Wear d’Estée Lauder. Avec une tenue de 24h et un fini sans transfert, il vaut tous les produits de teint waterproof du monde (en plus il se décline dans de nombreuse nuances pour que tout le monde puisse y trouver son compte).

1 – Fond de teint longue tenue et sans transfert, Estée Lauder, 49,90€

2 – Fond de teint Matte Velvet Skin de Make Up Forever, 39,90€

Maquillage waterproof : un teint de pêche sans bavure

Que vous soyez une adepte du fond de teint ou non, vous pouvez avoir envie de vous donner bonne mine en appliquant une touche de bronzer ou de blush. Et ça tombe bien, figurez-vous qu’il en existe des waterproof sur le marché de la cosméto, comme le bronzer amazonian de Tarte qui vous fait un teint joliment hâlé quand vous en avez besoin, ou encore le blush crème Rare Beauty qui fusionne avec la peau pour un effet léger longue tenue !

1 – Bronzer Amazonian clay Bronzer de Tarte, 34€

2 – Blush crème Joy, Rare Beauty, 22€

Maquillage waterproof : des liners qui tiennent toute la journée

Le liner, c’est stylé. Qu’il soit coloré, noir ou blanc, il réussit à donner à un look beauté une dimension beaucoup plus graphique. Mais il suffit d’avoir un peu chaud pour que votre oeil de chat se transforme en regard de panda…

Eh oui, un liner qui n’est pas waterproof glisse dans les petits plis de la paupière et peut même couler. Pour éviter ça, des esprits ingénieux ont pensé à inventer des formules résistantes à l’eau, à la sueur et à l’humidité — une petite révolution du quotidien pour toutes celles qui ont les paupières naturellement grasses et pour les autres. aussi !

Les meilleurs du marché ? L’indéformable Tattoo Liner de KVD qui reste sur la peau comme si sa vie en dépendait et l’eyeliner d’Hourglass enrichi en pigments noirs pour un regard ultra intense.

1 – Tattoo Liner de KVD Beauty, 19,90€

2 – Voyeur Waterproof Liquid de Hourglass, 36€

Maquillage waterproof : un mascara qui ne coule pas

La vraie tannée de l’été, c’est le mascara qui coule. Pour ça, pas de secret, le mieux est encore d’en choisir une formule waterproof comme celle du Better Than Sex de Too Faced.

Et ça vaut aussi pour les sourcils ! La sueur rend facilement les poils glissants et empêche les produits pour sourcils de s’accrocher. Le bon deal ? Trouver un gel à sourcils résistant à l’eau — et notre préféré reste celui d’Anastasia Beverly Hills qui tient la route toute la journée.

1 – Mascara Better Thank Sex waterproof de Too Faced, 28€

2 – Gel fixant à sourcils de Anastasia Beverly Hills, 26€

Maquillage waterproof : un rouge à lèvres qui ne laisse pas de trace

Dernier élément de cette sélection : le rouge à lèvres. Car oui, lorsqu’on va à la plage ou que l’on se sent d’humeur farniente au bord de la piscine, on peut avoir envie d’afficher une petite touche de couleur sur notre bouche… Mais quelles sont les formules qui tiennent malgré les bains ?

La première, c’est celle du Lip Tattoo de Dior qui une fois appliquée ressemble à une encre à lèvres ultra résistante. Pour la deuxième, vous pouvez vouer une confiance aveugle à Nyx et son rouge à lèvres sans transfert au fini glossy. Imbattable en terme de tenue.

1 – Encre à lèvres teintée de Dior Backstage, 37€

2 – Rouge à lèvres sans transfert NYX, 12,45€

À lire aussi : Comment nettoyer les pinceaux à maquillage efficacement ?