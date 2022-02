Tout savoir pour bien nettoyer ses pinceaux de maquillage

Laver ses pinceaux de maquillage est essentiel pour leur assurer une belle et longue vie, mais aussi pour la beauté de la peau.Voici nos meilleures astuces pour faire les choses bien.

Publié le 29 décembre 2016

C’est la corvée du dimanche à laquelle beaucoup n’échappent pas : le nettoyage de pinceaux. Une étape longue, fastidieuse mais néanmoins indispensable pour ne pas contaminer le visage avec de vilaines bactéries qui pourraient engendrer des boutons.

Comment les nettoyer efficacement et s’assurer d’avoir retiré toutes les impuretés qui se logent dans les poils ? C’est ce que nous allons voir ensemble !

Pourquoi faut-il nettoyer ses pinceaux

« Les couches d’huile de votre peau, mélangées à des pigments de maquillage et à des cellules mortes, font des pinceaux un terrain fertile pour les bactéries », révèle la maquilleuse Caroline Barnes à Glamour UK.

En pratique, qu’est-ce que ça veut dire ? Tout simplement qu’à chaque fois que vous utilisez un pinceau ou une éponge qui n’a pas été nettoyé, des bactéries vont venir contaminer votre peau… Rien de dramatique en soi, mais si vous avez déjà une barrière hydrolipidique altérée, il est possible que ce geste, lorsqu’il est répété, puisse faire apparaître quelques boutons.

Pour savoir si c’est votre cas, Lynne Sanders, cosmétologue, conseille d’ouvrir tout simplement l’oeil au quotidien :

« Si vous faites partie de ces personnes qui font tout ce qu’il faut et qui ne comprennent toujours pas pourquoi vous avez quand même des éruptions cutanées, des boutons… Jetez un œil aux outils que vous utilisez pour appliquer vos produits.»

Est-ce que certains pinceaux et éponges ont besoin de plus d’attention que d’autres ?

Les bactéries se développent facilement dans un environnement humide. Ainsi, certains pinceaux peuvent être plus susceptibles de devenir des terrains fertiles pour les micro-organismes. « Les pinceaux à fond de teint peuvent accumuler des micro-organismes plus rapidement que les pinceaux à poudre sèche », explique Stefanie WIlliams, toujours à Glamour UK.

Il est donc conseillé de nettoyer les premiers au moins deux à trois fois par semaine, contre une fois par semaine pour les pinceaux à poudre.

Quant aux poils naturels, ils sont poreux et peuvent donc nécessiter plus d’entretien. « Ils deviennent mous et inutiles s’ils ne sont pas lavés. Au fur et à mesure que la graisse s’accumule, les poils sont incapables d’appliquer uniformément le maquillage », met en garde Caroline Barnes.

Nettoyer ses pinceaux à maquillage avec du savon de Marseille

Pour venir à bout du fond de teint, du blush, de l’highlighter et de tous les produits que vous avez pu appliquer avec vos pinceaux, il ne faut pas forcément investir dans du gros matos. Investissez dans un bon savon de Marseille ou un savon antibactérien, remplissez un bol d’eau chaude et le tour est joué !

Évidemment, il vous faut aussi le coup de main qui va avec… Alors voici comment il faut procéder.

Mouillez le pinceau généreusement. Frottez-le sur le savon humide (placé dans un bol pour que ce soit plus pratique) et faites mousser les poils. Frottez le pinceau imbibé de savon dans la paume de votre main pour vous assurer que les poils soient bien gorgés de savon. Rincez abondamment à l’eau claire en maintenant le pinceau 2-3 secondes histoire de vérifier que tout le maquillage parte. Si ce n’est pas le cas, recommencez l’opération. Après vous être assurée que les pinceaux sont tous bien propres, essorez-les et déposez-les à plat sur une serviette pour les faire sécher correctement. Ce détail permet à l’eau de ne pas s’écouler dans le manche !

Nettoyer ses pinceaux à maquillage avec un gant ou une brosse en silicone

Si vous voulez investir dans un outil qui vous facilitera la tâche, voici différentes versions d’un ustensile en silicone qui porte tour à tour le nom de gant, tapis ou brush cleaner. Il va servir de plateforme pour frotter le pinceau et permettre au maquillage de s’en aller rapidement.

Retrouvez le nettoyant pinceaux en silicone de Nocibé, 5,95€

Retrouvez le tapis de nettoyage pour pinceaux en silicone de ODN, 4,32€

Comment nettoyer mon éponge à maquillage ?

Même si vous allez trouver des tutos qui vous expliqueront qu’utiliser du liquide vaisselle marche très bien pour débarrasser votre éponge du maquillage qui s’y est accumulé, on vous conseille de ne pas vous y fier. Tout simplement parce que ce produit n’est pas fait pour nettoyer un ustensile que l’on se frotte contre la peau au quotidien, même s’il est rincé correctement.

Le bon geste ? Remplir un bol d’eau, y ajouter un peu d’huile démaquillante et placer les éponges par-dessus. Ensuite, mettez le tout au micro-ondes pendant moins d’une minute. Une fois sorti, ne touchez pas au bol car l’eau y est probablement trop chaude ; attendez qu’elle tiédisse et ensuite, essorez vos éponges jusqu’à ce qu’elles soient totalement clean.

Vous n’avez pas de micro-ondes ? Faire chauffer de l’eau et y ajouter quelques pompes d’huile démaquillante ne prend que quelques secondes de plus ! Et à la fin, vous obtiendrez le même résultat.

Est-ce qu’on peut mettre ses éponges dans la machine à laver ?

Hum… Ça semble être une bonne idée comme ça, mais même si la machine à laver envoie de l’eau à haute température, elle ne garantit pas un lavage optimal des éponges qui ont parfois besoin d’un double passage pour ressortir parfaitement propres.

À ce jeu, vos mains sont donc vos meilleures alliées.

À lire aussi : Eh oui, il existe plusieurs éponges à maquillage. Voici laquelle privilégier selon vos besoins !

Crédit photo image de Une : Annie Spratt sur Unsplash