Comment nettoyer ses sneakers en 6 étapes faciles et rapides (et le point sur la machine à laver)

Le nettoyage de chaussures s’avère plus compliqué qu’il n’y paraît. En particulier pour nettoyer des sneakers blanches. Voici donc les meilleurs conseils, astuces et produits à connaître pour laver ses sneakers sans en abîmer les matières comme le cuir ou le synthétique.

Liquide vaisselle, bicarbonate de soude, vinaigre blanc, brosse à dents, chiffon doux, gomme à daim… Il existe plein de produits et d’outils pour tenter de nettoyer ses chaussures sans les abîmer. Voici donc comment laver vos chaussures sans les détruire avec des nettoyants trop abrasifs, mais quand même venir à bout d’éventuelles taches, éraflures, rayures, et autre boue.

Comment laver ses baskets ? Les 6 étapes faciles et rapides

Fourrer ses sneakers pour qu’elles conservent leur forme

Bien nettoyer ses chaussures commence par les préparer à garder leur forme durant tout le processus en les équipant d’un embauchoir ou en les fourrant de papier journal. Cela évitera que vos sneakers ne se déforment à cause des produits d’entretien, de l’eau, ou encore des méthodes de séchage.

Retirer le gros de la saleté et de la poussière avec un brossage à sec des baskets

Que vous les portiez souvent ou qu’elles aient passé trop de temps sur une étagère ou une boîte à chaussures, vos sneakers comportent peut-être de la poussière et d’autres saletés. C’est pourquoi il convient de commencer leur nettoyage par un brossage grossier à l’aide d’une brosse à poil doux, à sec. Cela permet d’éliminer le gros de la saleté comme de la boue, de la terre séchée, ou encore de la poussière.

Si vous n’avez pas de brosse à chaussures sèche à poil doux, vous pouvez le faire à l’aide d’une vieille brosse à dents propre, par exemple.

Préparer une solution nettoyante douce en fonction de la matière de ses baskets

Une fois vos sneakers brossées à sec, vient l’étape du nettoyage de fond avec une solution nettoyante douce avec vos chaussures et intraitables avec la saleté. Et pour nettoyer vos sneakers sans les abîmer, encore faut-il choisir le meilleur produit nettoyant en fonction de leur matière première :

Si vos chaussures sont en cuir, vous pouvez diluer une petite quantité de liquide vaisselle (l’équivalent d’une à deux cuillers à soupe) dans un grand volume d’eau (deux verres d’eau de 200 ml chacun).

Si vos chaussures sont en toile ou en tissu, il vaut mieux diluer une cuiller à deux cuillers à soupe de lessive dans 400 ml d’eau. Mais le mélange de liquide vaisselle et d’eau, peut aussi bien fonctionner.

Si vos chaussures sont blanches, que ce soit en cuir ou en tissu, mieux vaut utiliser un volume d’eau pour un volume de bicarbonate de soude. Cela permettra d’avoir une action blanchissante, toujours appréciable pour donner un coup de neuf à des sneakers.

@quelaquali avancez à 1'39 pour le résultat 😇 ça lui a couté cb d'après toi?? #sneakers #dior ♬ son original – Quelaquali

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Nettoyer les lacets et la semelle intérieure à part

Vous pouvez défaire les lacets de vos chaussures afin de les laver séparément. Les lacets peuvent être frottés entre vos doigts avec la solution nettoyante de votre choix, voire être mis à tremper une dizaine de minutes. Il suffit ensuite de les rincer, puis de les mettre à sécher sur un étendoir ou sur une serviette.

Si vous souhaitez nettoyer la semelle intérieure, vous pouvez la brosser avec votre solution nettoyante et une brosse à poils doux ou une vieille brosse à dents. Rincez à l’eau claire, puis laissez sécher sur une serviette à plat.

Laver séparément les semelles extérieures, tige et empeigne

Pendant que vos lacets trempent et sèchent, vous pouvez nettoyer la semelle extérieure de vos chaussures à l’aide de votre solution nettoyante, et d’une brosse à poils doux ou dur, ou d’une vieille brosse à dents. Rincez à l’eau claire. Puis faites de même avec la tige et l’empeigne. S’il s’agit différentes matières, comme du daim et du cuir, Il vaut mieux le faire séparément, puisque le daim aura intérêt à être moins imbibé que le cuir.

@solairclub COMMENT NETTOYER VOS SNEAKERS EN DAIM – Cette semaine, on vous montre comment remettre à neuf vos sneakers en daim ! Pas de recette miracle mais quelques astuces qui pourront vous aider à redonner de l'éclat et raviver le daim de vos sneakers. Abonnez-vous pour d'autres astuces restauration ! Musique : @pierresmain #sneakerrestoration#suede #suedeshoes#nubuck#diyfashion#comewithme #sneakertok#sacai ♬ son original – SOLAIR – SOLAIR

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Une fois que vous avez brossé délicatement la tige et l’empeigne avec une brosse à poils doux ou une brosse à dents, vous pouvez essuyer et absorber l’excédent de solution nettoyante. Avec un chiffon doux sec ou une lavette microfibre. Évitez les mouvements de frottements, préférez des tapotements afin d’éviter les transferts de couleurs et d’abîmer les matières.

Laisser sécher à l’air libre

Une fois que vous avez nettoyé vos chaussures avec la brosse à poils doux ou une vieille brosse à dents, puis épongé l’excédent avec un chiffon doux ou une lavette microfibre, vient le moment de laisser sécher vos chaussures à l’air libre.

Évitez de les placer près d’une source de chaleur direct comme un radiateur, car cela pourrait abîmer les matières. Comptez au moins 8 heures pour un séchage complet. Renfiler des chaussures encore humides pourraient les endommager, en plus d’être désagréable.

Vous pouvez d’ailleurs les fourrer de papier journal ou d’un embauchoir afin de les aider à bien garder leur forme.

Comment nettoyer des baskets à la machine à laver ?

Vous connaissez peut-être des gens qui passent leurs sneakers directement à la machine à laver, et souhaitez éventuellement faire de même ? C’est effectivement possible, à vos risques et périls.

Si le nettoyage à la main est à préconiser, c’est parce qu’il permet de prolonger la durée de vie de vos baskets, en plus de permettre de respecter l’intégrité de chaque matière, sans en altérer l’aspect.

Peut-on vraiment laver des baskets en machine ? Les erreurs à éviter

Mais des baskets en maille, en toile ou en tissu, peuvent passer à la machine. Commencez par en retirer les lacets afin d’assurer un nettoyage homogène. Pensez d’ailleurs à secouer vos sneakers en les tapant l’une contre l’autre par la fenêtre, afin de faire tomber le gros de la saleté comme la poussière ou de la boue sèche.

Vous pouvez ensuite les placer dans un filet à linge délicat dans votre machine à laver avec de grandes serviettes qui permettront d’amortir les chocs dans votre tambour, sinon les sneakers pourraient l’abimer.

Le passage en machine est déconseillé pour les chaussures en cuir ou en daim, a fortiori s’il s’agit d’un modèle qui combine ces deux matières.

Enfin, évitez les programmes longs et privilégiez plutôt un programme court et doux (comme le programme délicat), à 30°C maximum, et le moins d’essorage possible : 900 tours par minute suffisent amplement.

Si les sneakers que vous souhaitez laver en machine sont blanches et très sales, vous pouvez les mettre à tremper quelques heures en amont dans un mélange d’eau chaude avec un peu de bicarbonate ou pecarbonate de soude et de lessive. Cela aide à raviver le blanc des sneakers. Deux cuillers à soupe de chaque devraient suffire. Cela aidera à les blanchir pour leur donner un coup de neuf. Bon ménage de printemps !

