Désolé les sneakerheads, même des baskets jamais portées se décomposent

Sur TikTok, des collectionneurs de baskets constatent que certaines de leur paires pourtant soigneusement conservées dans leur boîte d’origine sans jamais être portées se désagrègent au bout de plusieurs années. Un signe qu’ils feraient mieux de les enfiler ?

Comment bien conserver des baskets quand on est fan ? Les garder précieusement dans une boîte sans jamais y toucher n’est peut-être pas la solution universelle !

Même conservées intactes dans une boîte, les baskets peuvent se dégrader au fil des années

Depuis plusieurs années, le marché de la sneaker explose, attirant des collectionneurs de tous bords qui achètent des paires pour les stocker le temps qu’elles prennent de la valeur afin de les revendre en faisant une plus-value, comme l’explique ce mini-reportage présentée par Léna Situations pour le Vogue parisien :

Mais sur TikTok, des sneakerheads (c’est comme ça qu’on appelle les geeks de la basket qui connaissent tout sur tout) montrent que d’anciens modèles ne survivent pas à l’épreuve du temps.

Voir cette publication sur Instagram « Portez vos baskets… ou non… Dans les deux cas, elles se désagrégeront. »

En effet, les baskets présentent souvent des innovations côté matières techniques, plutôt développées pour leur aspect esthétique et leurs performances que pour leur longévité.

Sur ce dernier point, on n’a pas forcément encore beaucoup de recul d’ailleurs. C’est ce qui explique en partie ces TikTok sur lesquels on voit la semelle extérieure de baskets, pourtant soigneusement conservées dans leur boîte et jamais portées, se décomposer comme du crumble au simple passage du doigt.

Ce phénomène n’est donc pas forcément lié à l’ancienneté d’une paire de sneakers, mais dépend bien des matières qui la composent et de leur façon de se dégrader, comme vient de le repérer Highsnobiety, le média spécialisé dans tous les phénomènes de hype.

Autant on a du recul sur le cuir et le caoutchouc qui vieillissent plutôt bien, autant on ne sait pas trop à quoi ressemblera la multiplication de matières techniques innovantes sur des baskets d’ici quelques années… Voilà de quoi intéresser les plus grands collectionneurs de baskets aux enjeux de biodégradabilité et d’environnement !

À lire aussi : Pendant que le Vietnam compte ses morts, les médias français redoutent une pénurie de baskets pour Noël

Crédit photo : Capture d’écran Instagram @paging_dr.sole