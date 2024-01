2024 confirme le retour des baskets de skater (ou écrase-merde pour les haters)

Vous avez peut-être déjà croisé des hordes de modeux vingtenaires en jean baggy et écrase-merde ? C’est bel et bien le retour des sneakers de skate aux semelles bien épaisses et lacets disproportionnés à porter volontiers avec un pantalon large et un haut près du corps pour régner sur 2024.

Y2K oblige, dans le sillage des pantalons cargo et parachute, ressurgit aussi l’intérêt pour les larges sneakers. Vos parents les appelaient peut-être « écrase-merde », mais elles ont le mérite d’être confortables et de garder les pieds sur terre. Même si, à ceux des skateurs, elles faisaient plutôt tourner la tête d’Avril Lavigne.

D’où vient le retour de hype des sneakers de skate ?

On doit fortement ce retour de hype à la maison Lanvin qui a remis au goût du jour ces dernières années son modèle culte Curb, directement inspiré des sneakers de skate des années 1990. Aujourd’hui, la Gen Z adore porter ce modèle de luxe ou des versions plus authentiques et accessibles comme la D3 2001 d’Osiris, ceux de chez DC, ou encore n’importe quelle paire de Van’s. Rihanna l’a bien compris aussi puisqu’elle a fait sa marque Fenty rempiler avec Puma et ressortir sa Creeper Phatty. Vous l’aurez compris, plus la semelle est plate et épaisse façon plateforme, plus les lacets sont disproportionnés, et plus vous tomberez pile dans la tendance de sneakers de skate qui risque de rouler sur 2024.

Avec quoi porter des baskets de skate ?

C’est le genre de chaussures qu’on peut porter facilement avec un haut près du corps façon seconde peau et un pantalon bien large, comme un jean baggy ou un palazzo plus élégant qui contrastera joliment. Et roulez jeunesse !

5 paires de sneakers de skate pour 2024

Chaussures Knu Stack — Vans — 110 €.

Sneakers CREEPER PHATTY Unisexe, en noir et blanc — FENTY x PUMA — 140 €.

Sneakers CREEPER PHATTY Unisexe, en bleu et vert — FENTY x PUMA — 140 €.

Sneakers CREEPER PHATTY Unisexe, en violet et rouge — FENTY x PUMA — 140 €.

Sneakers Curb en cuir — Lanvin — 790 €.

