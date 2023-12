La rappeuse Little Simz signe une paire de Vans vibrante en édition limitée

La rappeuse, musicienne et actrice britannique Simbi Ajikawo, alias Little Simz, vient de réinterprété la Slip-On classiue de Vans, rendant son damier iconique plus vibrant et coloré. Un résultat canon disponible en édition limitée jusqu’au 31 décembre 2023.

Doit-on encore présenter Simbiatu Ajikawo de son vrai nom, raccourci en « Simbi » en guise de diminutif, qui a fini par donner naissance à Little Simz en guise de nom d’artiste ? C’est une artiste britannique hors pair, bien connue comme rappeuse et musicienne, mais aussi comme actrice comme dans la série Top Boy. L’artiste indépendante n’a même pas encore trente ans mais a déjà signé cinq albums fortement remarqués (A Curious Tale of Trials + Persons en 2015, Stillness In Wonderland en 2016, Grey Area en 2019, Sometimes I Might Be Introvert en 2021 et No Thank You en 2022). Sous son flow planant, elle est du genre à mélanger orchestres symphoniques, percussions africaines et chorales gospel pour évoquer dans ses textes aussi bien le racisme systémique que ses problèmes de santé mentale. Outre ses talents musicaux et d’écriture, elle se fait aussi remarquer pour son style tantôt tomboy, tantôt ultra sophistiqué, souvent en Vans sur scène. C’est donc sans surprise que la marque de sports d’action lui a proposé d’en réinterpréter un modèle phare.

À quoi ressemble les Vans Slip-On réinterprétées par la rappeuse Little Simz

Grande fan de la silhouette Slip-On, Little Simz a choisi de la réécrire pour mieux se l’approprier. Elle en a déformé le damier noir et blanc emblématique pour lui donner un effet de glitch vibrant, juste ce qu’il faut de coloré pour devenir remarquable tout en restant facile à porter et assortir. Bref, un modèle plein de style, à l’image de Little Simz, d’ores et déjà disponible sur l’eshop de la marque et dans une sélection de points de vente physique jusqu’au 31 décembre 2023, des pointures 34,5 à 52, au prix de 105 €. Notre banquier·e ne lui dit pas merci.

Slip-on Vans Customs par Little Simz — 105 €.