Où acheter des Vans pas chères maintenant que Rihanna et Kim K les ont rendues encore plus hype ?

Les Vans font partie de ces baskets indémodables qui connaissent parfois des pics de tendance. Aux pieds de Rihanna, Kim Kardashian, ou encore Bella Hadid, ces sneakers de skateur attirent les convoitises…

Croiser — ou porter soi-même — des Vans dans la cour d’un collège-lycée occidental tient presque d’un rite de passage obligé de l’adolescence. Beaucoup d’adultes portent également des sneakers de cette marque californienne fondée en 1966, si bien qu’elle n’a jamais vraiment cessé d’être à la mode.

Mais quand plusieurs célébrités se mettent à en porter de façon rapprochée, forcément cela crée des pics d’intérêt, voire un phénomène de hype.

Quand les stars portent des Vans, l’intérêt explose et la hype se crée

En atteste l’attrait soudain de Mary-Kate Olsen, Bella Hadid, Rihanna ou encore Kim Kardashian pour les Vans, et le pic de recherches en ligne qui a suivi.

Mary-Kate Olsen, Rihanna ou encore Kim Kardashian ont toutes été aperçues en train de porter des Vans courant janvier 2022. © Capture d’écran Twitter.

Parce qu’elles ont un design simple, seyant et confortable, qui se déclinent dans différents coloris, motifs, et hauteurs, les baskets Vans savent correspondre à la plupart des envies. Moins BCBG que les Bensimon, un brin plus rebelle que les Converse, ces sneakers californiennes adorées par des skateurs, motards, et rockeurs apportent à n’importe quelle allure un brin de désinvolture.

Et vu la tendance actuelle pour les imprimés illusion d’optique et les damiers en particulier, couplée à la vogue Y2K, ce n’était qu’une question de temps avant que ces baskets ne redeviennent hype aujourd’hui !

Quelles Vans choisir ?

Dans la pratique, puisqu’il s’agit vraiment de baskets passe-partout qui se déclinent pour tous les goûts, à vous de voir ce que vous préférez.

Question teinte, les modèles noir et blanc sont les plus à la mode en ce moment et les plus simples à assortir, mais vous pouvez évidemment choisir une version bien colorée. Quant au design, entre un modèle relativement chargé comme la Old Skool (particulièrement à la mode), ou les plus épurés Era et Authentic, c’est encore une question de préférence.

À noter que même si elle peut raviver des souvenirs d’adolescence emo, la version sans lacet à enfiler Slip-On — surtout dans un imprimé damier — tire également son épingle du jeu.

9 sneakers Vans à adopter maintenant et chérir pour toujours

Pour trouver des Vans pas chères, outre les sites de seconde main, certains eshops affichent des réductions et promotions alléchantes, histoire de prolonger un peu plus les soldes d’hiver 2022 qui se clôturent officiellement le 8 février !

Baskets basses Old Skool — Vans — 80€.

Baskets basses UA Old Skool Platform — Vans — 70€ au lieu de 100€ (-30%).

Baskets montantes UA SK8-Hi Tapered — Vans — 66,50€ au lieu de 95,00€ (-30%).

Baskets montantes Sk8-Hi — Vans — 85€.

Baskets basses UA Sentry Old Skool WC — Vans — 47,50€ au lieu 95,00€ (-50%).

Baskets basses UA Old Skool — Vans — 80€.

Baskets basses Old Skool — Vans — 80€.

Baskets basses Old Skool — Vans — 100€.

Baskets basses Old Skool Stackform — Vans — 100€.

À lire aussi : Voici comment éviter les fausses sneakers de marque sur Vinted et compagnie

Crédit photo de Une : capture d’écran Instagram Vans.