North West qui exhibe ses sacs de luxe sur TikTok interroge la vie privée des enfants d’influenceurs

North West exhibe ses sacs de luxe sur TikTok, au grand dam de sa mère Kim Kardashian. Seulement 8 ans et déjà des réflexes d’influenceuse prête à flex. Et bientôt monétiser sa vie privée ?

Le rapport des enfants avec les réseaux sociaux pose toujours question. Alors qu’ils sont généralement soumis à des limites (13 ans pour Instagram et TikTok, par exemple), certains peuvent émettre l’envie de disposer d’un compte par eux-mêmes, y compris avant cet âge.

Et c’est souvent par désir d’émulation de personnes autour d’elles et eux. Comme c’est sûrement le cas de North West, fille de Kim Kardashian.

Kim Kardashian a un compte TikTok avec sa fille North West

Après avoir passé des années à la mettre en scène dans sa télé-réalité familiale Keeping up with the Kardashians, et sur ses propres réseaux sociaux, Kim Kardashian a fini par créer en novembre 2021 un compte TikTok commun entre sa fille désormais âgée de 8 ans et elle.

Capture d’écran du compte TikTok @kimandnorth le 17 décembre 2021 et qui stipule qu’il est géré par un adulte.

Déjà suivi par près de 4 millions de personnes, le compte @kimandnorth présente principalement des vidéos amusantes du duo mère-fille. Il arrive aussi que North fasse des courts-métrages toute seule, sous le contrôle de sa mère qui garde visiblement les rênes en main.

North West a posté une vidéo de ses sacs de luxe sur TikTok

Le 15 décembre 2021, l’enfant de Kim Kardashian et de Kanye West a posté une vidéo de sa collection de sacs à main, pleines de couleurs, de cristaux et de paillettes. Ce qui est du goût de plein d’enfants de son âge.

En revanche, c’est le prix des sacs qui peut surprendre davantage — plusieurs pochettes Judith Leiber en forme de pizza à plus de 5 000 euros, de calèche de Cendrillon au même tarif, ou encore un donut à plus de 4 000 euros…

Captures d’écran de la vidéo TikTok de North West présentant ses sacs de luxe

Un goût du luxe dont elle a sûrement hérité (socialement, et non biologiquement) de sa mère qui possède au moins une pochette en forme de cornet de frites, une autre en hot dog, ainsi qu’une tranche de citron, de cette même designer.

Car ce n’est clairement pas le genre d’intérêt qui coule dans les veines d’enfants de milliardaires, mais bien quelque chose qui s’acquiert par exposition et désir d’émulation, un acquis social. Et en l’occurence, les parents de North ont effectivement tendance à collectionner les pièces de grandes maisons.

Kim Kardashian a supprimé la vidéo : par souci d’éducation, de vie privée et de sécurité ?

La petite possède également plusieurs articles monogrammés Louis Vuitton, un sac Saddle de Dior, une pochette Balenciaga, ainsi qu’un wallet on chain (porte-carte à bandoulière) Fendi.

Mais c’est clairement la valeur estimée de son sac Birkin d’Hermès (qu’elle a déjà porté en public) qui peut choquer le plus : au moins 7 900 euros (et plus de 10 000 euros sur le marché de la seconde main).

La youtubeuse française MiNinha vient de faire un unboxing de son Birkin Hermès blanc, au prix de 7 900 euros en août 2021. Mais sa valeur ne fait qu’augmenter d’année en année, à un cours plus important que l’or.

Bref, North West a beau n’avoir que 8 ans, elle possède rien que dans son armoire à sacs une grosse fortune. Or l’étaler ainsi sur TikTok n’était clairement pas du goût de sa mère qui s’est empressée de supprimer la vidéo dans la foulée de sa publication.

La femme d’affaires désormais milliardaire grâce à ses gaines l’expliquait récemment : depuis son cambriolage traumatisant à Paris, Kim Kardashian n’a plus envie de montrer publiquement sa richesse sur les réseaux, encore moins à travers ses bijoux, sacs, et vêtements.

North West, 8 ans, et déjà des réflexes d’influenceuse comme maman Kim Kardashian

C’est donc sûrement pour éviter à sa fille de prendre goût à frimer sur les réseaux sociaux par ses biens matériels, mais aussi par enjeu de sécurité que Kim Kardashian a supprimé cette vidéo.

Sans blâmer l’éducation de North West et risquer de verser dans le mom-shaming, on peut tout de même s’interroger sur les notions de droit à l’image et à la vie privée des enfants de personnalités connues qui ont tant capitalisé sur leur intimité.

Que North West, 8 ans, réclame un compte TikTok, et qu’elle veuille instinctivement y faire une vidéo présentant sa collection de sac atteste bien du fait qu’elle commence à avoir des notions de la valeur de son armoire, et de la curiosité, pour ne pas dire le voyeurisme, du grand public à cet égard…

Mason Discik, neveu de Kim K de 12 ans, alerte sur l’invasion de la vie privée des enfants de la famille

North West a déjà des réflexes d’influenceuse prête à monétiser son intimité. Ce que surveille donc sa mère qui a supprimé la vidéo des sacs de luxe, certes. Mais qui inquiète d’autres personnes de la famille, comme Mason Disick, 12 ans.

Enfant de Kourtney Kardashian et son ex Scott Disick, ce neveu de Kim Kardashian a alerté sa tante concernant la façon dont North West utilise TikTok.

Ce en connaissance de cause puisqu’il fait lui-même les frais de l’invasion de sa vie privée depuis toujours ; on lui a appris à la banaliser, et il a donc pu lui-même y participer activement. Mais il commence à avoir la maturité nécessaire pour la remettre en question.

Capture d’écran d’une story Instagram de Kim Kardashian d’un échange de texto qu’elle aurait eu avec Mason Disick, son neveu de 12 ans, à propos de l’usage de TikTok par North West.

« Bonjour, je ne veux pas manquer de respect à North, mais je ne pense pas qu’elle devrait faire des lives à moins qu’un adulte ne l’accompagne car les gens font toujours des enregistrements d’écran et elle risquerait de donner des informations incorrectes et des trucs comme ça qu’elle pourrait regretter. J’ai déjà fait ça, et je le regrette. Juste au cas où, par sécurité. » — Mason Disick

« J’apprécie que tu surveilles tout ça, Mason. Et je suis d’accord. [North West] s’est sentie mal [d’avoir fait un live TikTok] et je ne pense pas qu’elle recommencera. Mais ça pourrait être bien que tu lui en parles. » — Kim Kardashian

Des enfants d’influenceurs, privés de vie privée ?

Le plus ironique, c’est que les textos plein de maturité et d’appel bienveillant à la vigilance de la part de Mason Disick, 12 ans, pour que Kim Kardashian fasse plus attention à l’usage de TikTok de North West, 8 ans, ont été… publiés en story Instagram par l’adulte de l’histoire.

Un geste ambivalent : à la fois une énième atteinte au droit à la vie privée de cet enfant surexposé depuis sa naissance, à la fois une story sensibilisant le grand public à cet enjeu (la magnate des gaines est suivie par plus de 270 millions de personnes, soit près de 4 fois la France).

S’il peut être tout à fait normal et sain que des mineures veuillent imiter leurs proches plus âgés comme leurs parents dans certains aspects de leur vie, celui d’exhiber sa vie privée sur les réseaux sociaux peut évidemment s’avérer dangereux. La vérité sort parfois des bêtises des enfants.

Crédit photo de Une : capture d’écran TikTok @kimandnorth