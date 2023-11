North West, fille de Kim Kardashian & Kanye West, n’a qu’une icône mode : elle-même

Bien née, la fille de Kim Kardashian et Kanye West a droit à sa première couverture de magazine à seulement dix ans, même si elle n’a rien de spécial à raconter. Si ce n’est déjà une ambition dévorante, voire mégalomaniaque, et tous les privilèges possibles pour y parvenir.

Le monde ne tourne pas rond, mais vers le Nord-Ouest. C’est ce qu’on peut penser très fort en lisant la dernière cover-story d’i-D. Le magazine britannique consacre en effet sa couverture à North West, fille de Kim Kardashian et (Kan)Ye West. Elle a seulement dix ans, mais grâce ou à cause de ses célèbres parents, ses moindres faits et gestes sont scrutés à la loupe par une bonne partie de la planète. Y compris son style, vu qu’elle s’affirme comme l’enfant de deux icônes de mode controversées. Heureusement ou non, l’interview qui accompagne l’édito mode conçu par le magazine s’avère laconique, plutôt drôle, quoiqu’assez égotique, North West restant une enfant de 10 ans. Elle n’a pas grand-chose à dire, ce qui est un peu rassurant pour elle, et en même temps inquiétant sur l’état des médias et leur vaine course aux célébrités pour faire du clic/des ventes, donc perdurer.

À lire aussi : North West qui exhibe ses sacs de luxe sur TikTok interroge la vie privée des enfants d’influenceurs

Quand North West se résume en trois mots : « La meilleure de tous les temps. »

Dans l’interview, North West raconte que sa chanson préférée est évidemment une de Kanye West, qu’elle aime chanter et performer, que ça vient un peu d’elle et de son paternel. Côté mode, elle adore porter des t-shirts vintage, et a hâte que les vêtements de ses parents lui aillent. Mais quand i-D lui demande qui est son icône de mode, elle répond de façon catégorique : « Moi. » Et ça, c’est iconique. Plus loin, quand on lui demande de se résumer en trois mots, elle répond : « La meilleure de tous les temps. »

Détail adorable, quand on lui demande ce qu’elle a préféré durant ce shooting, North West répond : « Les frites, car j’avais vraiment envie de frites, et j’adore aussi m’être coiffée moi-même, m’occuper de mes baby-hair. »

À lire aussi : Ex-enfant star, Brooke Shields s’est battue pour empêcher que sa fille devienne mannequin

Détail moins mignon qui nous rappelle que cette enfant de 10 ans a malheureusement l’habitude d’être harcelée par les médias depuis son plus jeune âge, quand i-D lui demande si elle aime qu’on la prenne en photo :

« Oui. Seulement quand j’en ai envie, parce que hein, j’ai pas envie parfois. Mais pas par les paparazzi. »

À lire aussi : Pourquoi les « nepo babies » envahissent la mode

North West est donc à la fois une enfant comme les autres (elle rêve de devenir basketteuse, rappeuse, et artiste), à la fois bien consciente d’être ultra privilégiée, et compte bien perpétuer la fortune familiale (elle a déjà hâte de posséder Yeezy et Skims, les marques de ses parents riches et célèbres). Et comme tous les « enfants de », cette nepo-baby est déjà très bien partie dans la vie. On lui souhaite juste de le faire avec agentivité.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Instagram.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Instagram avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez le BookClub, l’émission de Madmoizelle qui questionne la société à travers les livres, en compagnie de ceux et celles qui les font.