À peine libérée, Brittney Griner a bien l’intention de reprendre la compétition

La championne de basket Brittney Griner a enfin retrouvé son épouse et ses proches, et a hâte de revenir sur le terrain avec les Phoenix Mercury. Elle a en outre fait savoir qu’elle se battrait pour la libération de Paul Whelan, prisonnier en Russie depuis 2018.

Libérée de la colonie pénitentiaire russe le 8 décembre 2022, la basketteuse Brittney Griner a enfin pu rejoindre ses proches et a pris la parole pour la première fois depuis son retour aux États-Unis à travers un post Instagram :

« Ces dix derniers mois ont été une bataille de chaque instant. J’ai cherché au plus profond de moi-même pour garder la foi et c’est l’amour de tant d’entre vous qui m’a aidé à ne pas lâcher. »

La championne a posté ce vendredi 16 décembre une photo de sa descente de l’avion et d’elle enlaçant Cherelle Griner, son épouse, de qui elle a été séparée depuis février dernier. Depuis son retour sur le sol étasunien le 9 décembre, et avant de retrouver les siens, la basketteuse a bénéficié d’un dispositif de l’armée des États-Unis, PISA pour « post-isolation support activities », afin d’accompagner médicalement et psychologiquement le retour à la vie normale des personnes ayant été détenues ou retenues en otage.

Elle a passé plusieurs jours au Brooke Army Medical Center, au Texas, afin d’être examinée avant de rejoindre sa famille en fin de semaine dernière.

Brittney Griner, engagée pour la libération d’autres prisonniers à l’étranger

La libération de Brittney Griner a été l’aboutissement de négociations en vue d’un échange de prisonniers. C’est le trafiquant d’armes Viktor Bout qui a donc rejoint le sol russe. Brittney Griner a d’ores et déjà fait savoir que sa situation la rend redevable à s’engager pour la libération d’autres prisonniers étasuniens, à l’instar de Paul Whelan, ancien Marine arrêté en Russie en 2018 et condamné à 16 ans de prison pour espionnage.

Et c’est bien sûr sur le terrain que Brittney Griner a hâte de retourner. La championne n’a pas caché son ambition de retrouver son équipe des Phoenix Mercury au plus vite pour disputer les matchs de la WNBA.

Crédit photo : УГМК, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons