La Suède adopte une loi qui autorise les transitions de genre à partir de 16 ans

Cette loi, adoptée avec 234 voix pour et 94 contre, permet de faciliter le parcours légal de la transition de genre, qui peut prendre jusqu’à 7 ans en Suède.

Un texte qui a trouvé un large consensus. En Suède, le parlement suédois a adopté deux lois à 234 voix pour et 94 contre, une, abaissant l’âge minimum pour entamer une transition de genre de 18 à 16 ans, et une autre, qui permet alors de faciliter l’accès aux interventions chirurgicales.

Une loi qui change à partir de juillet 2025

Ces deux nouvelles lois entreront en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025 : l’une, réglementant les interventions chirurgicales pour changer de genre, et l’autre, réglementant la procédure administrative de changement de genre légal dans le registre officiel.

Lorsqu’elles entreront en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2025, les gens pourront légalement entamer une procédure pour changer de genre à partir de 16 ans. Mais les mineurs auront tout de même besoin d’une autorisation parentale, de celle d’un médecin, et de celle du Conseil national de la santé et de la protection sociale. Un diagnostic de dysphorie de genre ne sera donc plus nécessaire.

Les interventions chirurgicales de transition seront autorisées à partir de 18 ans, mais ne nécessiteraient plus l’approbation du Conseil. L’ablation des ovaires ou des testicules ne sera autorisée qu’à partir de 23 ans, comme aujourd’hui.

La Suède a par ailleurs été le premier pays à introduire le changement légal de genre en 1972. Ces nouvelles lois visent donc à simplifier la procédure, qui est aujourd’hui très longue, et peut prendre jusqu’à sept ans.

