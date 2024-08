La duchesse Meghan parle de ses problèmes de santé mentale et du harcèlement en ligne

Harry et Megan veulent agir contre l’intimidation et le harcèlement sur les réseaux sociaux. Car le phénomène fait des millions de victimes chaque jour, sans que les parents ne s’en rendent forcément compte.

Contre les enfants victimes de harcèlement en ligne, le prince Harry et la duchesse Meghan ont lancé un réseau de soutien pour les parents. Le sire Internet du projet indique que les sociétés Internet et les hommes politiques doivent faire davantage d’efforts pour lutter contre le harcèlement en ligne et protéger les jeunes utilisateurs.

« Cela peut arriver à n’importe qui »

C’est la propre expérience de Harry et Meghan qui leur a donné envie de lancer ce projet dans le cadre de « The parent Network », diffusé dans un documentaire sur la chaîne CBS : « Nous avons appris au cours des dernières décennies, depuis que les réseaux sociaux existent, que cela peut arriver à absolument n’importe qui », a déclaré le prince Harry.

Et le fait que l’enfant soit à l’abri dans votre foyer n’y change pas grand-chose : « Maintenant, ils peuvent s’asseoir dans une pièce à côté de leur tablette ou de leur smartphone et entrer dans l’un de ces terriers de lapin (traduit vaguement : « tomber dans un piège » ) et 24 heures plus tard, ils se suicident.«

« Faire partie d’un changement pour le mieux »

Meghan se penche alors sur ses pensées suicidaires qu’elle avait évoqué lors du retrait controversé du couple de la famille royale en 2021 : « Si ça aide quelqu’un que je dise ce que j’ai surmonté, alors ça vaut le coup. je le ferai pour ça, j’aime être une cible ! »

Le couple évoque aussi le bonheur d’élever ses enfants. « Nos enfants sont jeunes, ils ont trois et cinq ans. Ils sont merveilleux« , se félicite Meghan à propos de Lilibet et Archie.

« Tout ce que vous voulez faire en tant que parent, c’est les protéger. Et quand on voit ce qui se passe dans l’espace en ligne, nous savons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire là-bas. Nous sommes simplement heureux de faire partie d’un changement pour le mieux« .