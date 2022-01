Une enquête le prouve : Meghan Markle est victime d’un harcèlement ciblé de complotistes

Une étude menée en octobre 2021 et poursuivie en janvier 2022 montre que des comptes Twitter diffusent des messages de haines contre Meghan Markle en masse, le tout pour promouvoir des théories du complot sur YouTube.

Bien avant que Meghan Markle et le prince Harry décident de se détacher de la vie royale, le couple était victime de harcèlement. C’est entre autres ce qui les a poussés à se séparer de ce statut et à s’installer loin de l’Angleterre.

Depuis que Meghan Markle est avec le Prince Harry, elle est victime de harcèlement en ligne de la part de sa famille, et de la presse.

Bot Sentinel, un service analysant les données Twitter, a mené plusieurs enquêtes depuis octobre 2021 et a découvert que Meghan Markle était victime de comptes très organisés dont le but était de diffuser des messages de haine à son égard. Mais en plus de ces propos haineux et racistes, ces comptes faisaient la promotion de vidéos YouTube sur des théories du complot sur elle.

Meghan Markle victime de comptes très organisés

Les messages de haine sont techniquement interdits sur Twitter et ne devraient donc pas être si facile à diffuser. Cependant, les comptes qui se chargeaient de publier en masse des messages haineux à propos de Meghan Markle sur le réseaux social se sont révélés très malins.

Auto-proclamés comptes « parodiques » sur Twitter, aidant ainsi leurs propos à passer inaperçus, ils utilisaient également l’option compte privé pour se faire moins facilement repérer.

Dans l’étude menée en octobre 2021 par Bot Sentinel et reportée dans The Cut, il a été constaté que 70% des messages de harcèlement envers Meghan Markle provenaient de seulement 83 comptes. Les tweets en question auraient atteint plus de 10 millions d’utilisateurs Twitter.

Après que le prince Harry et Meghan Markle ont décidé de se détacher de la famille royale, le harcèlement a augmenté, selon Bot Sentinel. La compagnie a repéré environ 114 000 tweets haineux. Certains de ces tweets contenaient des menaces de morts et d’autres accusaient Meghan Markle de mentir sur sa grossesse. Bot Sentinel a identifié 55 comptes Twitter responsables de ces messages.

C’est beaucoup moins que ce que l’on pourrait croire, vu le volume de tweets. Cela démontre un acharnement clair contre Meghan Markle, très organisé et ciblé.

Du harcèlement aux théories du complot

Le 18 janvier 2022, Bot Sentinel a révélé un nouveau rapport concernant le harcèlement de Meghan Markle.

Quelques comptes Twitter diffusant des messages de haine se sont organisés pour créer des théories du complot détaillées dans des vidéos YouTube. La diffusion des messages haineux sur Twitter permet de diriger les internautes vers ces vidéos et de générer des vues.

Bot Sentinel a découvert trois chaînes YouTube « anti-Meghan Markle » dont les vues combinées s’élevaient à 70 millions, ce qui a engendré plus de 490 000 dollars de revenus grâce aux publicités.

Cette enquête révèle donc que les messages haineux en masse sur les réseaux sociaux sont aussi un business juteux, permettant à des personnes très mal intentionnées de faire du profit sur des messages violents et racistes.

La vigilance des plateformes comme Twitter devrait donc grandement être renforcée pour empêcher ces comptes de générer autant d’argent…

Crédit photo : Compte Instagram meghanmarkle_official

