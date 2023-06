Harry et Meghan Markle des « escrocs » ? Après la rupture de leur contrat, un dirigeant de Spotify se lâche

Alors que le contrat du couple princier et de Spotify a été rompu prématurément, Bill Simmons, responsable de l’innovation et de la monétisation des podcasts dans l’entreprise, s’est vivement exprimé sur cette rupture, allant jusqu’à accuser le Prince Harry et Meghan Markle d’être des « escrocs ».

20 millions de dollars. C’était le montant du contrat qu’avaient signé Meghan Markle et le Prince Harry avec la plateforme de streaming Spotify en 2020, afin de créer plusieurs podcasts.

Ainsi, la duchesse de Sussex avait animé durant douze épisodes l’émission Archetypes, des conversations avec ses amis célèbres tels que Serena Williams, Mariah Carey ou encore Trevor Noah. Si le podcast a réalisé des scores d’audiences plus qu’honorables, seuls douze épisodes ont été réalisés.

« Archetypes » n’aurait pas atteint le nombre d’épisodes espérés

Ainsi, le juteux contrat de production a pris fin, a-t-on appris ce jeudi 15 juin. Spotify et Archewell Audio, société de production audio du couple, ont publié une déclaration commune annonçant qu’ils avaient « mutuellement accepté de se séparer« .

Cependant, des membres de Spotify estimeraient que le couple royal n’avait pas atteint le nombre de productions espérées pour recevoir l’intégralité de la somme prévue par l’accord, selon The Wall Street Journal. L’entreprise a ainsi mis fin au contrat.

« Qu’ils aillent se faire f**tre. Les escrocs.«

Ainsi, à la suite de cette annonce, Bill Simmons – qui possède la société de production The Ringer, et occupe un poste de direction chez Spotify – a vivement critiqué le couple princier dans son propre podcast éponyme, The Bill Simmons Podcast. Celui-ci n’y allant pas de main morte : « Ce sont des p*t*ins d’escrocs. (…) Un jour, je devrais raconter le Zoom que j’ai eu avec Harry pour essayer de l’aider avec une idée de podcast. C’est l’une de mes meilleures histoires… Qu’ils aillent se faire f**tre. Les escrocs. »

Dans un épisode de janvier 2022 de son podcast, il avait déjà déclaré : « Vous vivez dans ce putain de Montecito et vous ne faites que vendre des documentaires et des podcasts et personne ne se soucie de ce que vous avez à dire sur quoi que ce soit à moins que vous ne parliez de la famille royale et que vous vous plaigniez d’eux », faisant référence au contrat que le couple a signé avec Netflix signé en 2020.

De leur côté, Harry et Meghan cherchent une nouvelle plateforme pour leurs programmes, selonVariety.

