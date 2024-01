Folie Douce : après La Poudre, Lauren Bastide revient avec un nouveau podcast

Après la fin de La Poudre, Lauren Bastide est de retour avec un nouveau podcast. Folie Douce nous donnera à écouter une série de conversations sur les questions de santé mentale avec des artistes, activistes et personnalités diverses.

Les auditeur·ices de La Poudre ne seront pas laissé·es orphelin·es ! Après avoir marqué le féminisme contemporain avec son podcast emblématique lancé en 2016, Lauren Bastide s’est lancée un nouveau défi : parler de santé mentale, sans filtres.

Folie Douce, de quoi ça parle ?

« Folie Douce » est une plongée dans l’univers de la santé mentale ayant pour objectif de briser tous les tabous qui la cloisonnent.

Aborder la santé mentale, selon Lauren Bastide, revient à remettre en question les normes sociales qui marginalisent ceux qui ne s’y conforment pas. « Folie Douce » entend interroger les notions de folie et de normalité, engageant ainsi une perspective sociale et politique sur la santé mentale. En présentation du podcast sur Instagram, Lauren Bastide pose les questions qui seront autant de jalons de son émission :

Pourquoi, quand on nous demande si ça va, la seule bonne réponse est oui ? Pourquoi personne ne dit qu’il ou elle est suivi.e par un psy, pourquoi ça reste honteux de traverser une dépression, de souffrir de troubles psychiques ou d’addictions ? Pourquoi la santé mentale continue d’être aussi tabou ?

Folie douce, ça sort quand ?

Le teaser de ce nouveau projet est déjà disponible sur toutes les plateformes. Les premiers épisodes seront diffusés à partir du 1er février, avec une fréquence d’un épisode toutes les deux semaines.

Et ce n’est pas tout : en plus du podcast, « Folie Douce » propose une newsletter offrant des conseils en santé mentale ainsi que des recommandations de livres, contenus culturels, et podcast.

