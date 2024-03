C’est quoi l’arab-fishing, le white gaze, ou le féminisme islamique ? Définitions avec le podcast Jins

À l’occasion du ramadan, on vous propose de vous plonger dans le monde passionnant du féminisme intersectionnel. Ce monde, Jins l’a investi dans un podcast consacré à la sexualité des personnes arabes et/ou musulmanes. On a interviewé Jins, qui nous a aidé à décrypter des concepts utiles pour déconstruire les stéréotypes créés par l’imbrication entre racisme, sexisme et homophobie.

Le projet du podcast est simple : faire briller les identités. Grâce à des discussions avec ses invité∙es, Jins se propose de « déconstruire les stéréotypes, pour permettre à tous∙tes de mieux construire son identité, de mieux comprendre l’islam et de mieux accepter sa sexualité ».

À lire aussi : Concrètement, c’est quoi l’intersectionnalité ?

Si Jins aborde des problématiques du quotidien dans lequel nombre d’auditeur∙ices , arabes, nord-africain∙es, musulman∙es, mais aussi allié∙es se reconnaîtront, le podcast fait la part belle au vocabulaire militant.

Jins a accepté de nous accorder une interview, dans lequel il nous a introduit les mots-clés, utiles pour poser les bases du féminisme islamique.

Que désgine l’arab-fishing ? C’est quoi le white gaze ? Et le féminisme intersectionnel ? Et en arabe, que signifie « La Hchouma » ? Toutes ces questions, Jins y a répondu dans cette vidéo.

Féminisme islamique, intersectionnalité, arab-fishing…les explications par Jins Podcast

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Nos 3 épisodes favoris pour découvrir Jins

Jins, c’est déjà deux saisons et plus d’une centaine d’épisodes. Pour vous aider à vous y repérer pour une première approche, on a sélectionné quelques-uns de nos épisodes préférés.

Féminisme islamique & féminisme républicain, avec Éric Macé

« Dans cet épisode, on va surtout s’intéresser à la question de la place du féminisme islamique dans le paysage républicain actuel. Est-ce que le féminisme français est inclusif envers la femme musulmane ? Est-ce que le féminisme républicain laïc est universaliste ? »

Un épisode conversation avec le docteur en sociologie spécialisé en études culturelles, Éric Macé. Passionnant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Spotify.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Spotify avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Décoloniser les corps et les esprits, avec Françoise Vergès

« Il est grand temps qu’en France, on mette fin au racisme systémique. Il est aussi grand temps qu’on comprenne ce qui a pu construire ce système étatique et institutionnel oppressif envers les populations racisées. Un des chemins les moins sinueux pour y arriver, c’est de remonter dans le temps pour mieux décoloniser nos esprits et nos corps aujourd’hui. »

Un épisode en trois parties, avec la politologue Françoise Vergès, spécialiste de l’esclavage et de l’histoire coloniale, dont on vous recommande chaudement l’ouvrage Un féminisme décolonial, aux éditions La Fabrique.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Spotify.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Spotify avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Afroféminismes et spiritualités

« Les spiritualités noires aussi étaient infinies. Il y a les catholiques et les musulmanes, certes, mais aussi toutes les religions syncrétiques, les évangélistes, les griottes, les Éthiopiennes juives, les vaudous, les animistes… Sauf que les religions traditionnelles autochtones ont donc rapidement été qualifiées de ‘primitives‘, ‘païennes’, ‘totémistes’ voire ‘fétichistes’…»

Comment le rapport à la croyance, à la foi et aux traditions deviennent un prétexte de racisme et de sexisme ? Fania Noël, Christelle Murhula, Mame-Fatou Niang et Mélissa Laveaux déconstruisent cet impensé du féminisme.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Spotify.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Spotify avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !