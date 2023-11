Dans le dernier épisode de Mon corps, ce poids saison 2, Fanny revient sur le moment où elle a su qu’elle était guérie… et sur tout ce qui vient après. Comment réapprendre à se trouver belle et désirable ? Après des années de pause forcée, comment oser à nouveau faire des projets ?

Dans l’épisode précédent de Mon corps, ce poids saison 2, Fanny expliquait ce que le traitement et les opérations ont pu bouleverser dans son rapport à son propre corps, et notamment à ses seins… Comment s’approprier ses « seins bioniques » comme elle les appelle ? Et comment réussir à se trouver belle et désirable à nouveau ? Pour Fanny, ce sera grâce à un homme rencontré pendant son parcours médical : « Il m’a aimée à ma place quand je n’y arrivais pas. »

Elle revient aussi sur la culpabilité du survivant, qui l’oppresse encore après toutes ces années en repensant à celles qui n’ont pas survécu. Et insiste sur l’importance vitale de se faire suivre régulièrement pour prendre le cancer à temps et espérer en guérir.

Parce que Fanny s’autopalpait fréquemment et a commencé son traitement sans attendre, elle s’en est sortie. Dans ce dernier épisode, elle raconte ce qui se passe après le cancer, quand la rémission est annoncée, que l’épée de Damoclès n’est plus là et qu’il faut réapprendre à se projeter au-delà de deux mois. Faire des plans sur la comète, croire, et espérer à nouveau.

Crédits Mon corps, ce poids saison 2 est un podcast de Madmoizelle avec le soutien institutionnel de Gilead, écrit et incarné par Fanny Rosa Viegas, co-écrit et réalisé par Delphine Peresan-Roudil. Production et direction artistique : Rochann Novin et Eva Dillais.

