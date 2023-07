Caroline Receveur, atteinte d’un cancer du sein, partage sa maladie pour sensibiliser au dépistage

Révélée par Secret Story, Les Anges de la télé-réalité et Hollywood Girls, Caroline Receveur reste une influenceuse très suivie sur Instagram, où elle vient d’annoncer souffrir d’un cancer du sein. Une publication courageuse qui pourrait participer à la prévention du premier cancer féminin, encore responsable d’environ 10 000 décès par an en France.

Caroline Receveur compte plus de 5,4 millions d’abonnés sur Instagram, alors quand elle annonce une mauvaise nouvelle, cela peut vite faire l’effet d’un raz-de-marée. L’influenceuse de 35 ans, révélée par les télé-réalités Secret Story en 2008, Les Anges en 2011 et Hollywood Girls de 2012 à 2014, a annoncé le 25 juillet 2023 souffrir d’un cancer du sein.

En légende d’un diaporama de vidéo qui présente la réalité de son nouveau quotidien avec la maladie, elle écrit ainsi :

« Aujourd’hui, Mardi 25 Juillet 2023 je suis à l’hôpital. Une semaine après avoir reçu son 2e cycle de chimiothérapie, mon corps (et mon esprit) se déshydrate. Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d’attente, je craque… Moi qui pensais pouvoir garder « ce secret » je n’y arrive plus. Cette solitude souhaitée pour affronter seule cette épreuve me coupe finalement du reste du monde et rajoute un poids à mon quotidien… ce quotidien ponctué par les allers-retours à l’hôpital depuis l’annonce de mon cancer du sein il y a 2 mois. Un cancer du sein agressif certes, mais détecté à un stade précoce.

Toujours en légende Instagram, Caroline Receveur poursuit :

« Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’Hugo Philip [son mari] me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires. Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps. Je ne sais pas vraiment comment je compte partager ce quotidien avec vous à partir de maintenant… instinctivement comme je l’ai toujours fait… comme aujourd’hui. Ce qui est sûr c’est que j’aurai des choses à vous partager sur cette expérience quand j’aurai le recul nécessaire pour en faire une force. Profitez ! La vie est courte et imprévisible. Wish me luck »

61 214 nouveaux cas de cancer du sein en France métropolitaine en 2023

Parce qu’elle a fait partie du quotidien de nombreux foyers français à travers leur télévision, et qu’elle continue de partager sa vie à travers d’autres écrans en tant que créatrice de contenus depuis, Caroline Receveur pourrait bien avoir un grand impact au sujet du cancer du sein et de son dépistage. D’autant qu’à 35 ans, elle fait partie des patientes les plus jeunes a en être atteintes, puisque l’âge médian au moment du diagnostic s’élève plutôt à 64 ans d’après l’Institut national du cancer.

C’est pourquoi le post Instagram de Caroline Receveur peut contribuer à l’importance de la sensibilisation et de la prévention, alors qu’on compte 61 214 nouveaux cas de cancer du sein en France métropolitaine en 2023, toujours d’après les chiffres de l’institut national du cancer. Entre 1990 et 2018, le nombre annuel de nouveaux cas de cancer du sein chez les femmes a presque doublé, passant de 29 970 à 58 400 cas annuels, soit +1,1 % par an en moyenne. En revanche, la mortalité du premier cancer féminin recule justement grâce à l’importance d’un diagnostic précoce et les progrès en matière de traitement : 12 146 décès en 2018, en baisse de 1,6 % par an entre 2010 et 2018.

