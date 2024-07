Il ne faut plus utiliser l’éponge magique (pourtant si efficace)

Les éponges magiques sont dans le viseur des scientifiques. Selon une étude, elles seraient très polluantes.

Réputée éliminer les tâches les plus tenaces, l’éponge magique est un indispensable pour de nombreuses personnes. Il en existe d’ailleurs de différentes marques, de différents prix mais le principe est toujours le même. Cette éponge est faite à partir de mousse de mélamine, un produit légèrement abrasif, qui permet de nettoyer sans produits chimiques. Jusqu’ici tout va bien.

Et bien non, en fait, car l’éponge magique ne serait pas bonne du tout pour l’environnement, ni pour la santé, selon une récente étude. Son utilisation produit trop de microplastiques, d’après les scientifiques.

Microplastiques : une pollution invisible mais dangereuse

« L’abrasion des fibres textiles synthétiques est un facteur important dans la production de fibres microplastiques (MPF) dans l’environnement », soulignent les chercheurs. Plus précisément, ils ont observé que : « L’usure de l’éponge pouvait libérer 6,5 millions de MPFs/g, ce qui pourrait suggérer une émission globale de 4,9 trillions de MPFs due à ce produit. Notre étude révèle donc une source jusqu’ici méconnue de contamination de l’environnement par les microplastiques et souligne la nécessité d’évaluer les risques d’exposition associés à ce phénomène ».

Des résultats plus qu’inquiétants quand on sait à quel point ce produit est utilisé. Les microplastiques sont omniprésents dans notre environnement et constitue une menace pour les êtres vivants (pollution aquatique). Selon une étude de 2019, nous mangeons et respirons l’équivalent de 5 grammes de particules de plastique chaque semaine, soit le poids d’une carte de crédit.