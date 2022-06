Changement climatique : l’ONU alerte sur « l’état d’urgence des océans »

Lors d’un sommet à Lisbonne, le Secrétaire général des Nation Unies a déclaré que le monde devait se mobiliser pour préserver la santé menacée des océans.

Ce lundi 27 juin, l’ONU organisait un sommet à Lisbonne. Cette conférence de cinq jours a rassemblé des milliers de responsables politiques et d’experts pour attirer l’attention du monde entier sur l’état fragilisé des océans et les conséquences dramatiques qui en découlent.

« Des effets en cascade »

Étendues sur plus de deux tiers de la surface de la terre, les mers fournissent la moitié de l’oxygène que nous respirons, comme le rappelle France 24. Elles absorbent un quart de la pollution au CO 2 et jouent ainsi un rôle central dans la régulation des effets du changement climatique.

Mais ces 60 dernières années, cette capacité d’absorption a été mise à mal par l’augmentation de 50% des émissions du gaz carbonique. La mer est également devenue plus acide et subit de puissantes vagues de chaleur. Cela bouleverse la chaîne alimentaire aquatique, qui permet de nourrir des milliards de personnes au quotidien.

© Naja Bertolt Jensen / Unsplash

« Malheureusement, nous avons pris l’océan pour acquis. Nous sommes actuellement confrontés à ce que j’appellerais un état d’urgence des océans. Notre échec à préserver l’océan aura des effets en cascade. » Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies.

La surpêche et le plastique, fléau des océans

Le problème de la surpêche et du plastique se trouvaient au centre des discussions lors du sommet.

À l’heure actuelle, les microplastiques tuent un million d’oiseaux et plus de 100 000 mammifères marins par an. Si le rythme actuel n’est pas résorbé, la pollution plastique devrait tripler d’ici 2060, selon un rapport récent de l’OCDE.

« Au moins un tiers des stocks de poissons sauvages sont trop pêchés et moins de 10 % de l’océan est protégé. » Kathryn Mathews, directrice scientifique de l’ONG américaine Oceana.

Lors du sommet de Lisbonne, des solutions allant du recyclage à l’interdiction totale des sacs en plastique ont été évoquées.

Une coalition rassemblant près d’une centaine de pays préconise également de déclarer des zones de protection couvrant 30 % des océans et de la terre. Emmanuel Macron est attendu jeudi à cette réunion.

À lire aussi : L’écologie à l’épreuve du patriarcat : la planète aussi a besoin du féminisme

Crédit de l’image à la Une : © Naja Bertolt Jensen / Unsplash