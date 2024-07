 Kenza Layli est officiellement la première Miss IA

La gagnante du premier concours de beauté qui récompense des femmes créées par intelligence artificielle vient d’être dévoilée. Elle s’appelle Kenza Layli et elle est marocaine.

L’annonce de la création de ce concours avait fait un tollé en mai dernier. Et pour cause : alors que les concours de beauté n’ont plus trop la cote dans un monde féministe traversé par #metoo, récompenser des femmes créées de toute pièce par le biais de l’intelligence artificielle et répondant donc à des standards de beauté irréalistes, on passe clairement à une étape de plus dans l’objectivation du corps des femmes. Malgré les protestations, le concours s’est tenu, avec des candidates incarnant, dans l’écrasante majorité, un idéal de beauté occidental, avec leur peau blanche, leur silhouette fine, et leurs cheveux lisses. Cette première édition était organisée par la plateforme d’influenceurs Fanvue et les World AI Creator Awards a eu lieu le vendredi 10 mai 2024. Et on sait désormais qui est la gagnante.

Miss IA est Kenza Layli

Un panel composé de 2 vrais personnes et de deux modèles générés par l’IA – ont dévoilé la première gagnante du concours de beauté. Et la reine de beauté made in IA est… Kenza Layli, du Maroc, qui a battu 1 500 autres femmes. Kenza Layli et compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Dans son discours de remerciement, elle a « déclaré » : « Je suis incroyablement reconnaissante de l’occasion qui m’est donnée de représenter les créateurs d’IA et de défendre avec passion l’impact positif de l’intelligence artificielle. Gagner Miss IA me motive encore plus à poursuivre mon travail pour faire avancer la technologie de l’IA. » Kenza Layli se distingue des autres concurrentes par son Hijab. Elle aussi évoqué son engagement en faveur de l’autonomisation des femmes du Maroc et dans le monde arabe. Et vous, que pensez-vous de ce concours ?

