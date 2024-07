Voici l’heure exacte à laquelle vous devriez vous doucher pour vous sentir moins stressé

Vous aimez prendre une douche le matin ? Un expert vous conseille de changer de routine.

Vous êtes plutôt de la team douche du matin ? Pour bien se réveiller et entamer la journée du bon pied, rien de mieux en effet qu’une bonne douche revigorante. Et pourtant, ce ne serait pas le meilleur moment pour en tirer véritablement profit, préviennent des experts en salle de bains de Plumbworld interrogés par Le Mirror . Selon eux, changer votre routine en passant d’une douche le matin à une le soir peut « améliorer considérablement divers aspects de votre santé et de votre vie quotidienne ».

Se rafraîchir avant le dodo n’est pas seulement une question d’hygiène personnelle ; c’est également bénéfique pour votre maison, en gardant votre literie plus fraîche en minimisant le transfert de sueur, de saletés. Et cela peut vous faire faire des économies sur votre facture d’électricité.

Voici quelques bénéfices que vous ne soupçonnez peut-être pas.

Évacuer le stress de la journée

La chaleur réconfortante de l’eau soulage les muscles tendus et apaise l’esprit, évacuant ainsi le stress et l’anxiété de la journée. Cette sérénité contribue à un sommeil plus rapide et plus profond. « Une douche chaude avant de se coucher aide à abaisser la température centrale de votre corps, un signal naturel pour votre corps indiquant qu’il est temps de dormir, expliquent les expert. Le refroidissement rapide de votre corps après être sorti d’une douche chaude induit une somnolence. » Certaines études ont montré qu’idéalement, il faudrait se doucher 1h30 avant de se mettre au lit, le temps justement de laisser le corps se refroidir et se préparer au sommeil.

Une peau plus saine

« Tout au long de la journée, votre peau accumule la saleté, la sueur, les huiles et les polluants. Prendre une douche la nuit garantit que ces impuretés sont éliminées, les empêchant d’obstruer vos pores et de provoquer des éruptions cutanées », soulignent les experts. Une autre conclusion est que les douches nocturnes peuvent atténuer l’inconfort des allergies. « Pendant la journée, votre corps et vos cheveux peuvent accumuler des allergènes comme le pollen, la poussière. Une douche le soir garantit que ces allergènes sont éliminés, ce qui peut aider à réduire les symptômes d’allergie nocturnes tels que les éternuements, les démangeaisons et la congestion. »