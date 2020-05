Plutôt douche le matin ou douche le soir ? Le clash de la rédac !

Est-ce qu’aujourd’hui ne serait pas une belle journée pour mettre le feu à Internet ?

Dans le but pur et simple de semer la discorde, j’ai demandé à mes collègues si elles préféraient se doucher le matin ou le soir, en leur demandant d’expliciter leurs arguments pour ou contre.

Comme je m’y attendais, le clash est survenu avant que j’aie eu le temps de prononcer « CASSE CONTRE CASSE », mais heureusement, force est de constater que la majorité d’entre elles font partie des personnes sensées qui se douchent le soir.

La team qui se douche le soir (les personnes sensées)

Se doucher le soir, une évidence pour les personnes respectueuses de l’hygiène

Mais avant de leur donner la parole, il me semble essentiel de t’exposer mon propre point de vue. Ou plutôt mon point de vue propre.

Pour moi, se doucher le soir est une évidence.

De la même façon qu’il me semble logique de se laver les mains en fin de journée après avoir touché maintes choses plus sales les unes que les autres, il est important de se doucher avant de rejoindre son lit douillet.

Selon moi, se coucher sans s’être douchée, c’est comme mettre une culotte plusieurs jours de suite : si ça arrive très occasionnellement, c’est pas la mort, mais sur le long terme, ça dégoûte.

Quand je pense à la quantité de bactéries, de sueur et d’autres immondices qui s’accumulent sur mon corps au cours d’une journée, je ne comprends pas comment on peut se glisser dans ses draps en toute âme et conscience sans être passée par la case douche.

Caroline, rédactrice mode, a le bon goût d’être d’accord avec moi :

Évidemment que je prends ma douche le soir. La journée, tu sors, tu prends le métro, tu te dépenses, bref, tu te salis. C’est pourquoi quand tu rentres le soir, tu te nettoies. Ainsi, tu te couches dans ton lit en étant propre. Si tu te douches tous les soirs, tu te couches propre et ton lit reste propre, donc le matin tu n’as pas besoin de te doucher. Certains diront qu’ils se douchent deux fois, et moi je dirai que c’est pas sympa pour la planète ni pour ta peau. Quand tu rentres le soir et ne te douches pas, tu salis tes draps, colles des bactéries sur ton coussin, sur lequel tu vas de nouveau de coucher la nuit suivante et ainsi altérer ta peau. Tu te couches littéralement dans ta crasse. Yucky yuck.

Prendre sa douche le soir pour décompresser

Mais Caro explique que plus qu’une question d’hygiène, la douche du soir est également symbolique :

Par ailleurs, pour moi prendre ma douche le soir marque une césure entre la journée et la soirée. Une fois propre et détendue, ma soirée peut commencer. Me coucher avec tous les événements de la journée sur la gueule ? Quelle horreur. J’ai besoin de me nettoyer de cette journée pour vraiment débuter ma soirée. C’est autant symbolique que physique.

Philou, rédactrice ciné-séries, partage ce point de vue :

Alors je comprends l’intention de se doucher le matin, pour se réveiller pour bien attaquer la journée, pour se sentir on fleek dès la sortie du lit, mais d’un autre côté… Ouais non en fait, je ne comprends pas trop. Pour moi, la douche le soir est une évidence. Je rentre chez moi, j’ai pris le métro, j’ai sué, j’ai touché je sais pas trop quoi… C’est presque le premier truc que je fais en rentrant chez moi. Il s’agirait presque d’un sas de décompression en fait, voire de décontamination. Ça marque une pause entre ma journée dehors et le début de ma soirée dedans. Je suis toute propre, je change de tenue, je peux ensuite aller me glisser dans mes draps en sentant bon… Ma passion. En revanche, pendant le confinement j’ai plutôt eu tendance à être de la team douche le matin. Le télétravail n’étant pas toujours hyper exaltant au quotidien, ça me permettait de me réveiller mais surtout de me sortir de mon pyj’ pour attaquer la journée correctement. Bon il est arrivé que je me douche aussi le soir dans la même journée du coup (je sais, deux douches par jour c’est très bof), mais bon les habitudes ont la vie dure !

Fais bien attention à ce que tu dis, Philippine, si tu ne veux pas être radiée de la confrérie de la douche du soir…

Se doucher le soir, une tradition familiale

Pour Faustine, rédactrice actu-société, la douche du soir, c’est presque une institution, un héritage familial dont elle n’a jamais réussi à se soustraire :

La vie ne m’a pas vraiment laissé le choix concernant l’horaire de ma douche. Depuis petite, je baigne pour ainsi dire dans la propagande pro-douche-le-soir. Ma mère veillait au grain et prenait garde à ce que je ne me mette pas au lit avant de m’être douchée et récurée. En règle générale, elle m’a transmis sa phobie des draps sales : interdit de rentrer dans mon lit ou même de m’asseoir en jean sur celui-ci. Même si, adolescente en pleine crise de défiance de l’autorité, j’ai tout fait pour agir et penser à l’inverse de tout ce que mes parents m’avaient appris, à mon plus grand désarroi, force est de constater que certaines habitudes sont restées ancrées. Je me douche toujours le soir, et je reconnais aujourd’hui que leurs arguments sont censés. Ça me coûte d’avouer ça, mais il se trouve que j’adhère même à une des philosophies de vie de ma mère : « Rien de plus agréable que de se coucher propre dans des draps propres qui sentent la lessive. »

Ta mère a l’air d’être une personne formidable, Faustine.

La team qui se douche le matin (les hérétiques)

D’autres membres de l’équipe, qui ont depuis perdu tout mon respect, préfèrent largement se doucher le matin. Pour elles, c’est finalement un moyen de se mettre en marche, d’entamer la journée avec énergie.

Se doucher le matin pour se réveiller

C’est le cas d’Océane, chargée des témoignages :

Lucie, je t’aimais bien, heureusement que tu te laves pas les jambes. Moi je me douche le matin of course, essentiellement parce que je ne supporte pas de sortir de chez moi en ayant fait une toilette partielle genre visage/dents. Je me sens vraiment SALE quand je ne me douche pas avant de m’engouffrer dans le métro/RER, même si je me suis douchée le soir d’avant (j’ai évidemment expérimenté). En fait la douche ça me débarbouille et me réveille, si je ne passe pas par là j’ai la tête dans le cul jusqu’à 12h. Quand la journée a été vraiment longue et que je me sens sale, il est évident que je me douche le soir avant de dodo pour me sentir bien, mais je me doucherai une deuxième fois après ma nuit dans tous les cas… (zinzin de la douche). Quand j’étais ado je me lavais 3 fois par jour, genre si je rentrais du collège à 16h et que je ressortais à 17h30 je me relavais… je suis heureuse d’avoir dépassé cette zinzinerie (ma peau me dit merci). Je viens de me rendre compte ceci dit que je pense que le fait de vivre en couple change peut-être quelque chose, parce que quand je dors avec mon mec je me lave plus souvent le soir, mais je me relave le matin dans tous les cas…

Mais… est-ce que ça serait pas la preuve que… tu te sens plus sale en te couchant sans être douchée ? Je dis ça, je dis rien…

Marie, directrice de clientèle, partage ce besoin de se doucher le matin pour se sortir la tête du cul et se mettre de bonne humeur :

Je ne PEUX pas commencer ma journée sans deux choses essentielles : manger un bon petit déjeuner et prendre ma douche, cette douche si douce du matin qui met les compteurs à zéro avant de rentrer dans le vif de la journée. C’est grâce à elle que je suis de bonne humeur, que mes cheveux sont propres (et surtout : ne partent pas dans tous les sens), que mes aisselles sentent le frais avant de partir travailler, que mes petits yeux plissés de la nuit s’ouvrent au monde. Sans compter qu’il n’est pas rare que je sois allée courir le matin (là tu comprends ma bonne Lucie, j’ai pas d’autre choix que de me doucher). Je comprends le raisonnement de se laver le soir pour enlever cette lourdeur de la journée (et ça m’arrive), mais la plupart du temps, ce n’est pas quelque chose dont j’ai besoin. Dès qu’il commence à faire chaud à Paris je me rince en revanche systématiquement le soir également. Et parfois j’avoue… je me lave matin ET soir (cheveux inclus ouais ouais ouais), juste pour le plaisir car franchement la douche c’est dans mon top 5 des kifs de la vie, je trouve que c’est un peu une renaissance chaque fois (j’abuse jamais).

OK D’ACCORD pour le sport, c’est vrai que je comprends la nécessité de se doucher juste après. Je te donne une dérogation spéciale pour ça Marie.

Mais ce que je remarque, c’est que les personnes qui préfèrent se doucher le matin admettent quand même se doucher parfois le soir parce qu’elles se sentent sales en fin de journée.

Je crois qu’on tient là la preuve que la douche du soir est plus légitime d’exister que celle du matin.

La team qui ne préfère pas choisir (les lâches)

Et puis il y a ceux qui préfèrent ne pas choisir de camp.

Tantôt douche le matin, tantôt douche le soir, Mélody, graphiste illustratrice, a décidé, si je puis dire, de ne pas trop se mouiller (lolz) :

Et bien moi je suis team ÇA DÉPEND ! J’ai grandi en prenant toujours ma douche le soir, et l’idée de prendre une douche le matin me semblait insupportable pendant longtemps. Mais en installant une petite routine matinale à base d’étirements et d’exercices physiques, la douche matinale a fini par s’imposer d’elle même. Finalement, ça dépend des jours et de mes envies, mais la vérité c’est qu’en période de confinement comme celle-ci, je me lave plutôt en milieu de journée.

Je laisse le mot de la fin à Matéo, vidéaste, qui a décidé une fois de plus de prendre ce clash à contre-courant pour éviter les problèmes :

En vrai je suis pas fan de clash, j’ai peur que les gens s’aiment plus après, donc je vais couper la poire en deux : je me douche à midi.

Comme ça c’est réglé !

Et toi, plutôt team douche le soir ou team hérétique ?

