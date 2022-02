Ce bitoniau est la solution aux shampoings solides qui pourrissent dans la douche

Vous en avez assez de voir vos savons et shampoings solides se déliter dans leur coupelle en céramique ? Cet objet malin va vous aider à prolonger leur durée de vie, et il a été primé au dernier salon Natexpo !

Attirés par le mode de vie zéro déchet, de plus en plus de beauty addicts troquent leur shampoing et leur gel douche habituels contre des formats solides, plus économiques et surtout plus respectueux de l’environnement. Si ces produits ont de nombreuses qualités, ils ont quand même un gros défaut : ils se conservent mal et finissent inlassablement par se ramollir dans une flaque d’eau croupie.

Pour prolonger leur durée de vie, une entreprise française a imaginé un petit accessoire aussi malin qu’esthétique : un porte-savon aimanté qui permet de faire sécher le produit sur toutes ses faces.

Le porte-savon aimanté, un produit intelligent pour conserver ses savons cheveux et corps

Fabriqué par J’aime mes dents !, ce porte-savon aimanté ne ressemble en rien à la traditionnelle écuelle en faïence ou en inox qui recueille habituellement les savons et shampoings solides mouillés (et l’eau stagnante, beurk) après leur utilisation.

Discret et repositionnable à l’infini, il se compose d’une ventouse – à placer sur une surface lisse (carrelage, vasque, baignoire, miroir etc.) – ainsi que d’un insert métallique et magnétique à enfoncer au centre du produit. Une fois le savon utilisé, il suffit de le placer sur l’aimant intégré à la ventouse et tadam, ça tient presque tout seul !

Le vrai plus de ce petit bitoniau, c’est qu’il permet de faire sécher les savons et shampoings solides sous toutes leurs faces, ce qui va prolonger leur durée de vie. Un vrai produit malin qui a été reçu le Trophée Argent de la catégorie « Produits et services pour la maison et la personne » au dernier salon Natexpo.

Porte-savon mural aimanté de J’aime mes dents !, 7,90€

À lire aussi : 5 marques beauté zéro déchet à (re)découvrir

Crédit photo image de Une : Karolina Grabowska sur Pexels